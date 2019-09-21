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Беларусь посетит высокопоставленный немецкий чиновник

Германская делегация во главе с государственным секретарем федерального Министерства экономики и энергетики Германии Ульрихом Нусбаумом 25-27 сентября посетит Беларусь. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.

Предыдущий визит представителя руководства данного германского министерства в Беларусь был в 2009 году. В состав деловой части делегации войдут топ-менеджеры крупных компаний Германии, большинство из которых уже присутствует на белорусском рынке. Члены делегации проведут встречи с министрами экономики и финансов Беларуси, заместителем министра иностранных дел, посетят ряд предприятий, Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Кроме того, предусмотрено участие в Днях немецкой экономики в Беларуси.

Приезд в Беларусь представительной германской делегации свидетельствует о взаимной заинтересованности Беларуси и Германии в дальнейшем развитии и расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, для которого имеется значительный потенциал
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