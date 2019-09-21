Беларусь посетит высокопоставленный немецкий чиновник
Германская делегация во главе с государственным секретарем федерального Министерства экономики и энергетики Германии Ульрихом Нусбаумом 25-27 сентября посетит Беларусь. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.
Предыдущий визит представителя руководства данного германского министерства в Беларусь был в 2009 году. В состав деловой части делегации войдут топ-менеджеры крупных компаний Германии, большинство из которых уже присутствует на белорусском рынке. Члены делегации проведут встречи с министрами экономики и финансов Беларуси, заместителем министра иностранных дел, посетят ряд предприятий, Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Кроме того, предусмотрено участие в Днях немецкой экономики в Беларуси.
Приезд в Беларусь представительной германской делегации свидетельствует о взаимной заинтересованности Беларуси и Германии в дальнейшем развитии и расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, для которого имеется значительный потенциал
14:11 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».