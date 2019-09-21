Почему рынок коммерческой недвижимости уходит за МКАД
И целого Минска мало. Офисные комплексы начинают строить в деревнях за МКАДом.
Фото носит иллюстративный характер
ГК «Белпромстрой» представила новый бизнес-центр класса В+, расположенный в 10 км от Минска – в деревне Королев Стан, пишет neg.by. Почему рынок коммерческой недвижимости уходит за «кольцевую», рассказал генеральный директор компании Александр Мурашко.
– Вы строите бизнес-центр в д. Королев Стан – очевидно, рассчитываете, что он будет востребован. На чем базируются ваши ожидания?
– На своем опыте и изучении психологии клиента. Современным предпринимателям важны не только максимальная близость к городу, но и чистый воздух, изолированность от шума, пыли, загазованности. Имеют значение и цена, и качество жизни (здесь цена низкая, а качество – высокое). Все это мы учитывали при создании объекта.
Можем смело заявить, что в Минске цены в 740 USD за кв. м (при продаже) с отделкой под ключ и такой начинкой, как здесь, просто нет. Аренда – 12,7 USD за кв. м без НДС.
Здесь полный функционал: есть и бытовые помещения, и переговорные, и комнаты приема пищи, и т.д. Предусмотрены отдельные счетчики учета энергии, серверные. Тепло будет подаваться из трех источников, есть автономная подача тепла и света.
Кроме того, обслуживанием здания займется наша управляющая компания, есть служба охраны и т.д. В километре – наши складские площади с обустроенными подъездными путями. Я считаю, мы учли все максимально возможное.
– Какого «жильца» в своем новом центре вы видите?
– Это ИT-компании, логистика, ретейл, оптовики. Это может быть даже проектный институт и т.д.
– Что собой представляет ваша компания и на кого ориентируется?
– Мы уже больше 25 лет на рынке, построили за это время около 25 различных объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 120 тыс. кв. м. Это и логистические центры, и МФЦ, и складские комплексы. Мы ведем девелопмент полного цикла – это инвестиции, строительство объекта и управление недвижимостью. Строить стараемся быстро, например, этот бизнес-центр был завершен примерно за 9 месяцев.
Ориентируемся, конечно, на клиента и новые тенденции. Сейчас, например, развивается направление light industrial – когда несколько владельцев или арендаторов делят между собой один большой склад, но у каждого свой изолированный блок. Мы проектируем такие объекты. Работаем постоянно в связке с нашими «старыми» клиентами, которые пользуются уже купленными «метрами», и знаем, чего хочет современный покупатель.
Задача на следующий год – строительство масштабного логистического центра площадью около 33 тыс. кв. м. Это низкотемпературный склад – достаточно большой объект для этого сегмента рынка, который будет включать в себя помещения для заморозки и охлаждения разного уровня.
– Как менялся рынок складской и офисной недвижимости?
– Я считаю этот рынок еще очень молодым. Одно скажу: спрос на складские площади всегда высокий. Годы кризиса уравновесили значения спроса и предложения. 2015–2016 гг. все расставили на свои места. Спрос постоянно увеличивался, цены не падали ни на аренду, ни на продажу.
Что касается административных помещений, то здесь большую роль сыграли ИT-компании и развитие ИT-сектора. В период кризиса они стали основными потребителями, которые активно заключали сделки.
Сейчас в экономике все более-менее выровнялось: банковские кредиты, зарплаты и т.д., и это повлияло на цену и арендную ставку квадратного метра коммерческой недвижимости.
– Чем все-таки отличается этот год от предыдущих?
– Предпочтениями. Обслуживание «под ключ» не менее важно, чем строительство. Сейчас отдел продаж клиента хочет быть рядом с шоу-румом, со складом, в едином комплексе, в непосредственной близости от основных магистралей. Склады должны быть разного уровня классности, на разном расстоянии. Наш опыт позволяет выстроить идеальную для конкретного клиента комбинацию.
– Много ли на рынке складской и коммерческой недвижимости появилось новых объектов, можно ли говорить о растущей конкуренции?
– Действительно, девелоперы проснулись. В этом году около 40 тыс. кв. м объектов введено или готовится к вводу. А в следующем году ожидается прирост около 70 тыс. кв. м. Появляются уже временно свободные площади. Если раньше об этом говорить не приходилось, была просто миграция, то теперь она составляет около
10%.
Что касается цен на приобретение недвижимости, думаю, они останутся на текущем уровне. По крайней мере, наша компания их поднимать не планирует. А вот арендные ставки уже растут и продолжат рост в следующем году.
Но рынок быстро меняется. Любой уход или приход новых игроков может существенно повлиять цены.
Алена Ландырь
13:24 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».