Почему рынок коммерческой недвижимости уходит за МКАД

Александр Мурашко. ГК «Белпромстрой» представила новый бизнес-центр класса В+, расположенный в 10 км от Минска – в деревне Королев Стан, пишет neg.by . Почему рынок коммерческой недвижимости уходит за «кольцевую», рассказал генеральный директор компании





– Вы строите бизнес-­центр в д. Королев Стан – очевидно, рассчитываете, что он будет востребован. На чем базируются ваши ожидания?





– На своем опыте и изучении психологии клиента. Современным пред­принимателям важны не только максимальная близость к городу, но и чистый воздух, изолированность от шума, пыли, загазованности. Имеют значение и цена, и качество жизни (здесь цена низкая, а качество – высокое). Все это мы учитывали при создании объекта.





Можем смело заявить, что в Мин­ске цены в 740 USD за кв. м (при про­даже) с отделкой под ключ и такой начинкой, как здесь, просто нет. Аренда – 12,7 USD за кв. м без НДС.





Здесь полный функционал: есть и бытовые помещения, и переговорные, и комнаты приема пищи, и т.д. Предусмотрены отдельные счетчики учета энергии, серверные. Тепло будет подаваться из трех источников, есть автономная подача тепла и света.





Кроме того, обслуживанием здания займется наша управляющая компания, есть служба охраны и т.д. В километре – наши складские площади с обустроенными подъездными путями. Я считаю, мы учли все максимально возможное.





– Какого «жильца» в своем новом центре вы видите?





– Это ИT-компании, логистика, ретейл, оптовики. Это может быть даже проектный институт и т.д.





– Что собой представляет ваша компания и на кого ориентируется?





– Мы уже больше 25 лет на рынке, построили за это время около 25 различных объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 120 тыс. кв. м. Это и логистические центры, и МФЦ, и складские комплексы. Мы ведем девелопмент полного цикла – это инвестиции, строительство объекта и управление недвижимостью. Строить стараемся быстро, например, этот бизнес-­центр был завершен примерно за 9 ме­сяцев.





Ориентируемся, конечно, на клиента и новые тенденции. Сейчас, например, развивается направление light industrial – когда несколько владельцев или арендаторов делят между собой один большой склад, но у каждого свой изолированный блок. Мы проектируем такие объекты. Работаем постоянно в связке с нашими «старыми» клиентами, которые пользуются уже купленными «мет­рами», и знаем, чего хочет современный покупатель.









Задача на следующий год – строительство масштабного логистического центра площадью около 33 тыс. кв. м. Это низкотемпературный склад – достаточно большой объект для этого сегмента рынка, который будет включать в себя помещения для заморозки и охлаждения разного уровня.





– Как менялся рынок складской и офисной недвижимости?





– Я считаю этот рынок еще очень молодым. Одно скажу: спрос на складские площади всегда высокий. Годы кризиса уравновесили значения спроса и предложения. 2015–2016 гг. все расставили на свои места. Спрос постоянно увеличивался, цены не падали ни на аренду, ни на продажу.





Что касается административных помещений, то здесь большую роль сыграли ИT-компании и развитие ИT-сектора. В период кризиса они стали основными потребителями, которые активно заключали сделки.





Сейчас в экономике все более-менее выровнялось: банковские кредиты, зарплаты и т.д., и это повлияло на цену и арендную ставку квадратного метра коммерческой недвижимости.





– Чем все-таки отличается этот год от предыдущих?





– Предпочтениями. Обслуживание «под ключ» не менее важно, чем строительство. Сейчас отдел продаж клиента хочет быть рядом с шоу-румом, со складом, в едином комплексе, в непосредственной близости от ос­новных магистралей. Склады дол­ж­ны быть разного уровня классности, на разном расстоянии. Наш опыт поз­воляет выстроить идеальную для конкретного клиента комбинацию.





– Много ли на рынке складской и коммерческой недвижимости появилось новых объектов, можно ли говорить о растущей конкуренции?





– Действительно, девелоперы про­снулись. В этом году около 40 тыс. кв. м объектов введено или готовится к вводу. А в следующем году ожидается прирост около 70 тыс. кв. м. Появляются уже временно свободные площади. Если раньше об этом говорить не приходилось, была прос­то миграция, то теперь она составляет около

10%.









Что касается цен на приобретение недвижимости, думаю, они останутся на текущем уровне. По крайней мере, наша компания их поднимать не планирует. А вот арендные ставки уже растут и продолжат рост в следующем году.





Но рынок быстро меняется. Любой уход или приход новых игроков может существенно повлиять цены.







