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Началась работа над созданием Международного финансового центра в Минске, хотя непонятно, зачем он нужен

Компания «Дана Холдингз» сообщила о начале непосредственных работ над созданием в комплексе «Минск Мир» Международного финансового центра Minsk World: обсуждается его архитектурный проект.

В столицу Беларуси приехали эксперты, чьи взгляды на Международный финансовый центр, как считают в «Дана Холдингз», представляют большой интерес для Беларуси. Правда, пока совершенно непонятно, чем будет заниматься этот центр, так как белорусские финансисты в помещениях не нуждаются. 

В банках страны идут массовые сокращения, и банковский бизнес все больше уходит в интернет. Что касается иностранных инвесторам, то им в Беларуси делать особенно нечего ввиду малого количества привлекательных инвестиционных проектов. А серьезная приватизация в Беларуси не планируется. К тому же, в перспективе нескольких лет мировая экономика должна погрузиться в финансовый кризис, поэтому строительство нового финансового центра кажется довольно рискованным проектом.

Тем не менее, планы создания подобного центра существуют, и правительство РБ даже заключило соглашение с Международным финансовым центром Дубая о сотрудничестве и консультативной помощи. Чем может быть полезен опыт данного центра для Беларуси так же не очень понятно, так как в отличие от Объединенных Арабских Эмиратов, которые обладают значительными финансовыми ресурсами, которые и привлекают компании в дубайский центр, у Беларуси денег, которые могли бы работать в таком центре, нет.


Как бы то ни было, работа над проектом белорусского центра идет. Архитектор из Дубая Дарко Попович сообщил, что минский центр будет очень похож на дубайский. С точки зрения маркетинга это можно считать хорошим решением, так как минский центр будет сразу ассоциироваться с дубайским.
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