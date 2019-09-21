Правительство отменило преимущественное право облисполкомов на покупку акций 16 АО
Новая редакция перечней АО, на покупку акций которых распространяется преимущественно право облисполкомов и Мингорисполкома, утверждена постановлением правительства №635 от 18 сентября 2019 года.
В соответствии с документом, теперь Минский облисполком имеет преимущественное право на покупку акций 3 АО (ранее 15 АО): Дзержинская швейная фабрика "ЭЛИЗ", "Світанак" (Жодино), "Швейная фирма "Юнона" (Молодечно).
Из перечня исключены, в частности, ОАО "Борисовдрев", ОАО "Завод горного воска", ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", ОАО "Электромодуль".
Право Могилевского облисполкома на преимущественную покупку акций теперь распространяется только на ОАО "Славянка" (ранее 5 АО). Из перечня исключены ОАО "Галантерея", ОАО "Беларусьрезинотехника", ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", "Бобруйскобщепит".
Преимущественное право облисполкомов на покупку акций в ОАО действует в соответствии с принятым в 2006 году указом №677. В том числе, в соответствии с указом, правительство формирует перечни АО, на которые распространяется преимущественное право облисполкомов по покупке акций, которые ранее приобретены гражданами в ходе льготной приватизации.
Ранее департамент ценных бумаг министерства финансов неоднократно констатировал, что действие преимущественного права облисполкомов и Мингорисполкома на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе льготной приватизации, замедляет развитие фондового рынка.
10:42 21/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».