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Правительство отменило преимущественное право облисполкомов на покупку акций 16 АО

Новая редакция перечней АО, на покупку акций которых распространяется преимущественно право облисполкомов и Мингорисполкома, утверждена постановлением правительства №635 от 18 сентября 2019 года.

В соответствии с документом, теперь Минский облисполком имеет преимущественное право на покупку акций 3 АО (ранее 15 АО): Дзержинская швейная фабрика "ЭЛИЗ", "Світанак" (Жодино), "Швейная фирма "Юнона" (Молодечно).

Из перечня исключены, в частности, ОАО "Борисовдрев", ОАО "Завод горного воска", ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", ОАО "Электромодуль".

Право Могилевского облисполкома на преимущественную покупку акций теперь распространяется только на ОАО "Славянка" (ранее 5 АО). Из перечня исключены ОАО "Галантерея", ОАО "Беларусьрезинотехника", ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", "Бобруйскобщепит".


Преимущественное право облисполкомов на покупку акций в ОАО действует в соответствии с принятым в 2006 году указом №677. В том числе, в соответствии с указом, правительство формирует перечни АО, на которые распространяется преимущественное право облисполкомов по покупке акций, которые ранее приобретены гражданами в ходе льготной приватизации.

Ранее департамент ценных бумаг министерства финансов неоднократно констатировал, что действие преимущественного права облисполкомов и Мингорисполкома на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе льготной приватизации, замедляет развитие фондового рынка. 
Интерфакс
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