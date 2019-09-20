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Минский автозавод показал самую мощную в СНГ рубильную машину

Минский автозавод и «Аксиом-групп» представили самую мощную в СНГ рубильную машину.

Фото БелТА
 
Она превращает древесину в щепу в два раза быстрее аналогичных устройств других производителей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

Производительность рубильного комплекса составляет 300 куб.м/ч. Устройство установлено на шасси МАЗ-631226 и оборудовано барабаном увеличенной прочности, состоящим из двух объединенных в один резак ножей.


Управление комплексом осуществляется при помощи модуля с цветным экраном, на котором можно менять скорость подачи и устанавливать режим работы для создания различных видов щепы. Рубильная машина создает минимум пыли и может похвастаться низким энергопотреблением. Кабина водителя и оператора оснащена удобными сиденьями, мультимедийной системой и кондиционером.

Как уточнили разработчики, рубильный комплекс создавался при содействии конструкторов и инженеров из Беларуси, России Финляндии. Комплекс прошел все необходимые испытания. В ближайшие месяцы он сможет приступить к лесным работам.
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