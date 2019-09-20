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Топ 10 стран-производителей нефти в мире

После беспилотного нападения на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии многие нефтяные страны озаботились своей безопасностью.

Доля Саудовской Аравии в мировой добыче нефти составляет 13 процентов. Это делает королевство вторым по величине производителем нефти после США, как показывает статистический график с текущими данными BP.  Россия на третьей позиции, пишет thinktanks.by

Statista подготовила график, на котором указаны Топ-10 стран по добыче нефти в мире.
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