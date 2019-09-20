Топ 10 стран-производителей нефти в мире
После беспилотного нападения на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии многие нефтяные страны озаботились своей безопасностью.
Доля Саудовской Аравии в мировой добыче нефти составляет 13 процентов. Это делает королевство вторым по величине производителем нефти после США, как показывает статистический график с текущими данными BP. Россия на третьей позиции, пишет thinktanks.by
Statista подготовила график, на котором указаны Топ-10 стран по добыче нефти в мире.
20:58 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».