Только бюджет Минска на 99 % формируется из собственных доходов
Бюджет Минска практически полностью формируется из собственных доходов.
Областные — датируются. Откуда берутся средства в казне, обсудили в программе «Говорит и показывает Минск» с председателем Мингорсовета депутатов Василием Панасюком.
— Мы не только обеспечиваем себя, но и через межбюджетный трансфер отдаем 25 % бюджета (почти 1,5 млн рублей) в регионы нашей республики, — отметил он.
Работа над бюджетом Минска на следующий год началась со второго полугодия. Профильные комитеты Мингорисполкома предлагают депутатам свои версии.
— Мы смотрим за формированием налогооблагаемой базы. У нас не такие драконовские законы по применению повышающих коэффициентов к ставкам земельных налогов. Ведь так можно и задушить деятельность предприятий. Миссия городских властей — создать условия, чтобы они стабильно работали. А если они будут хорошо работать, то будут и налоги, — добавил В. Панасюк.
19:15 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».