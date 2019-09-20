Только бюджет Минска на 99 % формируется из собственных доходов

Областные — датируются. Откуда берутся средства в казне, обсудили в программе «Говорит и показывает Минск» с председателем Мингорсовета депутатов Василием Панасюком.





— Мы не только обеспечиваем себя, но и через межбюджетный трансфер отдаем 25 % бюджета (почти 1,5 млн рублей) в регионы нашей республики, — отметил он.





Работа над бюджетом Минска на следующий год началась со второго полугодия. Профильные комитеты Мингорисполкома предлагают депутатам свои версии.





— Мы смотрим за формированием налогооблагаемой базы. У нас не такие драконовские законы по применению повышающих коэффициентов к ставкам земельных налогов. Ведь так можно и задушить деятельность предприятий. Миссия городских властей — создать условия, чтобы они стабильно работали. А если они будут хорошо работать, то будут и налоги, — добавил В. Панасюк.



