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Только бюджет Минска на 99 % формируется из собственных доходов

Бюджет Минска практически полностью формируется из собственных доходов.

Областные — датируются. Откуда берутся средства в казне, обсудили в программе «Говорит и показывает Минск» с председателем Мингорсовета депутатов Василием Панасюком.

— Мы не только обеспечиваем себя, но и через межбюджетный трансфер отдаем 25 % бюджета (почти 1,5 млн рублей) в регионы нашей республики, — отметил он.

Работа над бюджетом Минска на следующий год началась со второго полугодия. Профильные комитеты Мингорисполкома предлагают депутатам свои версии.

— Мы смотрим за формированием налогооблагаемой базы. У нас не такие драконовские законы по применению повышающих коэффициентов к ставкам земельных налогов. Ведь так можно и задушить деятельность предприятий. Миссия городских властей — создать условия, чтобы они стабильно работали. А если они будут хорошо работать, то будут и налоги, — добавил В. Панасюк.
minsknews.by
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