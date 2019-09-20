Дмитрий Мезенцев: российские ведомства изучают запрос Минска о компенсации за налоговый маневр
Российские министерства внимательно рассматривают запрос Минска о компенсации издержек в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере, вопрос рассматривается в контексте интеграционной программы, заявил журналистам в пятницу в Минске посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
"К запросу белорусской стороны самым внимательным образом относятся заинтересованные российские министерства. Сегодня разговор в рамках интеграционной повестки идет о комплексном пакетном подходе - реализации 31 дорожной карты", - сказал Мезенцев, комментируя возобновление белорусской стороной вопросов о компенсации издержек в связи с налоговым маневром, цитирует interfax.by
"Мы говорим о совместной работе, в слове "совместной" - ключ к будущим успешным шагам. По мере углубления той интеграционной работы, которая уже начата, будет сверка тех позиций и в рамках сближения позиций и по налоговому законодательству, и по работе таможенных служб", - отметил посол.
По его словам, примером диалога с Минском является решение Минэнерго РФ увеличить поставки нефти в Беларусь (после вынужденного снижения в апреле-июле из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" хлорорганикой - ИФ). "Сегодня пример - запрос белорусской стороны по увеличению объемов поставок нефти был поддержан министерством энергетики. Это пример внимательного отношения к предложениям друг друга и он (вопрос о компенсации за налоговый маневр - ИФ) находится в поле зрения координирующих министерств экономики двух стран", - сказал Мезенцев.
По его словам, "не забыто" и предложение Минска о представлении госкредита на $630 млн. "Сегодня мы говорим о взаимоотношении по всем тем направлениям, которые определены дорожной картой. Взаимодействие, в том числе в финансовой сфере, не забыто и лежит на столе у министров экономики", - прокомментировал посол обращение Минска за госкредитом РФ в начале этого года.
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября заявил о необходимости увязать дальнейшее обсуждение программы интеграции с Россией с проблемой компенсации потерь белорусской стороны от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. "Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Лукашенко на встрече с главой ГТК Беларуси Юрием Сенько.
Ранее также сообщалось, что министр финансов Беларуси Максим Ермолович объяснил вынужденное формирование бюджета следующего года с дефицитом отсутствием компенсации за налоговый маневр.
По оценке Минска, потери в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере РФ для белорусской стороны составят около $10,5 млрд в 2019-2024 годах, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.
18:50 20/09/2019
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