"К запросу белорусской стороны самым внимательным образом относятся заинтересованные российские министерства. Сегодня разговор в рамках интеграционной повестки идет о комплексном пакетном подходе - реализации 31 дорожной карты", - сказал Мезенцев, комментируя возобновление белорусской стороной вопросов о компенсации издержек в связи с налоговым маневром, цитирует interfax.by





"Мы говорим о совместной работе, в слове "совместной" - ключ к будущим успешным шагам. По мере углубления той интеграционной работы, которая уже начата, будет сверка тех позиций и в рамках сближения позиций и по налоговому законодательству, и по работе таможенных служб", - отметил посол.





По его словам, примером диалога с Минском является решение Минэнерго РФ увеличить поставки нефти в Беларусь (после вынужденного снижения в апреле-июле из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" хлорорганикой - ИФ). "Сегодня пример - запрос белорусской стороны по увеличению объемов поставок нефти был поддержан министерством энергетики. Это пример внимательного отношения к предложениям друг друга и он (вопрос о компенсации за налоговый маневр - ИФ) находится в поле зрения координирующих министерств экономики двух стран", - сказал Мезенцев.









По его словам, "не забыто" и предложение Минска о представлении госкредита на $630 млн. "Сегодня мы говорим о взаимоотношении по всем тем направлениям, которые определены дорожной картой. Взаимодействие, в том числе в финансовой сфере, не забыто и лежит на столе у министров экономики", - прокомментировал посол обращение Минска за госкредитом РФ в начале этого года.





Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября заявил о необходимости увязать дальнейшее обсуждение программы интеграции с Россией с проблемой компенсации потерь белорусской стороны от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. "Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Лукашенко на встрече с главой ГТК Беларуси Юрием Сенько.





Ранее также сообщалось, что министр финансов Беларуси Максим Ермолович объяснил вынужденное формирование бюджета следующего года с дефицитом отсутствием компенсации за налоговый маневр.





По оценке Минска, потери в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере РФ для белорусской стороны составят около $10,5 млрд в 2019-2024 годах, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.



