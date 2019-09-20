Романчук: "Нельзя играть в футбол, когда твое поле в рытвинах и ямах"
Известный экономист объясняет, что такое «ключевая страновая ошибка».
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— Хочешь быть счастливым? Будь! Хочешь процветания? Бери. Хочешь адаптировать высокие технологии в жизнь? Делай! Но.., — пишет Ярослав Романчук. — Есть одно критически важное «но». Многочисленные, разнообразные пути к материальному, душевному, духовному благополучию и гармонии открываются только ПОСЛЕ наведения порядка в государственных институтах.
Нельзя играть в футбол, когда твое поле в рытвинах и ямах. Футбол в исполнении игроков, которые не могут пробежать пяти километров, — это тягомотина, пишет udf.by
В Беларуси, Украине, России, Узбекистане или Молдове тоже можно стать богатым, счастливым и процветающим. Иногда везение. Часто очень интенсивный, тяжелый труд. Но его мало. Нужна еще благосклонность VIP-распорядителей чужого. Важно не попасть в немилость людей в погонах и мантиях. Иногда везет. Иногда наоборот.
Люди честного труда должны понять, что их долгосрочный личный, семейный успех в развивающейся, переходной стране начинается с создания правил игры, работы и жизни в стране. С подготовки того самого футбольного поля и инфраструктуры развития футбола.
18:35 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».