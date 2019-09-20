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Романчук: "Нельзя играть в футбол, когда твое поле в рытвинах и ямах"

Известный экономист объясняет, что такое «ключевая страновая ошибка».

Иллюстративное фото

— Хочешь быть счастливым? Будь! Хочешь процветания? Бери. Хочешь адаптировать высокие технологии в жизнь? Делай! Но.., — пишет Ярослав Романчук. — Есть одно критически важное «но». Многочисленные, разнообразные пути к материальному, душевному, духовному благополучию и гармонии открываются только ПОСЛЕ наведения порядка в государственных институтах.

Нельзя играть в футбол, когда твое поле в рытвинах и ямах. Футбол в исполнении игроков, которые не могут пробежать пяти километров, — это тягомотина, пишет udf.by


В Беларуси, Украине, России, Узбекистане или Молдове тоже можно стать богатым, счастливым и процветающим. Иногда везение. Часто очень интенсивный, тяжелый труд. Но его мало. Нужна еще благосклонность VIP-распорядителей чужого. Важно не попасть в немилость людей в погонах и мантиях. Иногда везет. Иногда наоборот.

Люди честного труда должны понять, что их долгосрочный личный, семейный успех в развивающейся, переходной стране начинается с создания правил игры, работы и жизни в стране. С подготовки того самого футбольного поля и инфраструктуры развития футбола.
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