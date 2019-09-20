Украинский Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

"Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с Белэнерго", - отметил директор по интегрированию газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.





В компании отмечают, что первые импортируемые объемы проданы на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.





В Нафтогазе напоминают, что Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины занимается поставкой газа и электроэнергии на всей территории Украины.







