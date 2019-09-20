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Украинский Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, входящая в группу Нафтогаз, начала импортировать электроэнергию из Беларуси и продавать ее на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с Белэнерго", - отметил директор по интегрированию газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

В компании отмечают, что первые импортируемые объемы проданы на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

В Нафтогазе напоминают, что Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины занимается поставкой газа и электроэнергии на всей территории Украины.
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