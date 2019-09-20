Человек, назвавшийся директором строительной компании, входящей в крупный частный холдинг, опубликовал на ресурсе b-stringer.ru обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.





"Я руковожу молодой компанией... Наш холдинг сегодня является подрядчиком ОАО «Беларуськалий». И хоть, как говорят – «деньги любят тишину», но молчать больше у меня просто нет сил. И возможности…" ,- пишет он.





Далее в обращении рассказывается о том, как совершались хищения средств на подрядах ОАО "Беларуськалий", которые потом выводились за рубеж.





"Говорят, что большие деньги с какого-то момента начинают делать сами себя. Я с этим не могу не согласиться. И самое интересное при этом то, что чем больше деньги, тем меньше ответственность! Например, как при высокой конкуренции, которая обуславливает снижение цены, сохранить желаемую рентабельность? Экономисты вам напишут горы всякого бреда, и вы в результате обанкротитесь. А можно схитрить – договориться с проектной организацией, которая допустит одну маленькую ошибку в проекте. Вместо 100 тонн в спецификации она укажет 1000 тонн, с вытекающим из этого общим ростом сметной цены всего проекта. А чего стоят умышленно допущенные ошибки в актах выполненных работ? Разве кто-то проверяет многостраничные документы с цифрами, которые, якобы, сформированы специальной программой? Разве кто-то может представить себе, что мы залезли в итоговый файл и поменяли там конечную сумму добавив всего лишь один нолик или единичку к какой-нибудь одной из переменных? Кто будет пересчитывать эти тысячи цифр? Никто и не пересчитывает! Все привыкли, что программа не ошибается", - рассказал человек, назвавшийся директоров строительной компании.









По его словам, проводить подобного рода махинации помогали в том числе и бывшие сотрудники МВД, некоторые из них ранее занимали довольно высокие должности. В обращении даже называются конкретные фамилии. Правда, цель обращения не разоблачить кого-то и даже не покаяться.





"Кто во всем этом виноват? - задается вопросом автор обращения. - Уж точно не я! Лично я никогда не отдавал и не отдаю подобных приказов своим подчиненным – все это их инициатива. Много еще чего мы делаем, и описать все – это не та задача, которую я ставлю перед собой написанием этого открытого письма. Поэтому все разговоры о качестве и т.п. – это разговоры «в пользу бедных». Каждая из компаний нашей группы ничем не отличается от самого захолустного ко за нашей страны. Ничем, кроме опыта, хитрости и изворотливости наших сотрудников, подкрепляемых помогающими нам «силовиками».





Чего же я хочу? И что вынудило меня таким образом обратиться к вам? Не сошел ли я с ума?





Нет. Я не сумасшедший. Бояться мне нечего. Все мое имущество и имущество нашей семьи (как и имущество наших партнеров по холдингу) находится за пределами РБ. То, что находится в Беларуси (дома, машины, квартиры и т.п.) – это только малая толика того, что у нас есть. Поэтому я материально обеспечил не только своих детей, но и своих правнуков. И обеспечил так, что им можно ничего не делая прожить всю свою жизнь посвятив себя тому, к чему сердце ляжет.





Да. Меня сегодня можно лишить свободы и тем самым не дать мне воспользоваться наворованным. Но мне на это наплевать. Во-первых потому, что этим сможет пользоваться моя семья. Во-вторых потому, что это имущество никогда и никто у них отнять не сможет. А в-третьих потому, что я сегодня и так, по сути, не пользуюсь этим имуществом и деньгами. Поэтому я сегодня хоть и на свободе, но формально не имея возможности открыто распоряжаться тем, что имею – я в тюрьме.





Ощущение этой тюрьмы, понимание бредовости такого положения вещей – невыносимо для меня. Нравственные страдания, которые я испытываю – невыразимы. Былого удовольствия ни от жизни, ни от работы, ни от взаимоотношений со своей семьей я уже давно не испытываю. Даже чистейший кокаин не помогает, хоть я им и не злоупотребляю. Это и заставило меня обратиться к вам с предложением", - поясняет автор обращения.





"Ни для кого не секрет, что наша страна сегодня находится в глубокой рецессии... Разумеется, если бы мы, руководители предприятий, не были такими алчными, и не думали, как вывести за рубеж наворованное, а оставляли все украденное в РБ – это могло бы стать мощной подпиткой для нашей умирающей экономики.





Можно долго спорить о безнравственности воровства и коррупции. Но это то, с чем мы живем тысячелетиями. И от чего так и не смогли избавится. И не избавимся никогда. Такова природа человеческая. Так может стоит перестать лицемерить? И признать – да, эти воры умнее всех остальных, они всех обманули и ничего с этим не поделаешь?









Сегодня в этой стране мы не только самые богатые – но и самые умные. Если бы было не так – у нас бы забрали все наши деньги и имущество. Этого никогда не происходило, не происходит и не произойдет – мы не храним «яйца в одной корзине». Поэтому я прошу вас прислушаться к самым умным людям этой страны и объявить срочную и абсолютную амнистию всех капиталов, выведенных за пределы РБ в случае их возвращения в экономику РБ, для чего освободить от отчетности перед налоговыми органами всех лиц возвращающих такие капиталы, с одновременной гарантией не привлечения к уголовной ответственности таких лиц за способы, которыми эти капиталы были приобретены.





Такая неординарная мера позволит возвратить в Беларусь по самым скромным подсчетам сумму не менее 10 миллиардов долларов. Только наша семья гарантирует в таком случае возврат в республику не менее 50 миллионов долларов. И я знаю как минимум 20 человек, из разговора с которыми я вынес убежденность в том, что если они будут уверены в своей защищенности, то возвратят сюда суммы, не уступающие той, возвратить которую обязался я сам.

Конечно, вы можете мне отказать в моей просьбе и схватив, отправить меня в тюрьму. Но это не решит финансовый вопрос. К деньгам этим и имуществу лично я никакого отношения не имею, как и все члены моей семьи. Все имущество и средства оформлены на подставных лиц. И даже если Беларусь пойдет войной на весь мир, никто даже под угрозой смерти не вернет вам того, что наворовано нами.





Поэтому нам нужно договариваться. Как – я описал выше.





В другое время я не стал бы рисковать и обращаться к вам с подобной просьбой. Тихонько сидел бы, как мышь под метлой, и радовался тому, что мои дети будут жить лучше меня. Но события в мире таковы, что уже в чем-то сложно быть уверенным. От наших активов за рубежом постоянно пытаются урвать кусок тамошние «шустрилы» в лице не только государственных чиновников, но и тех, кому мы поручили эти активы сохранять. Это требует серьезных усилий с нашей стороны. Прежде всего, финансовых. А где мы берем эти финансы? Правильно - в РБ. И опять, и опять направляем их туда, как в черную дыру. Конечно, основной объем имущества сохраняется, но затраты на сохранение слишком велики. Мы не можем присутствовать за рубежом постоянно контролируя все процессы. Из-за этого возникают описанные сложности. Выход один – все активы собрать здесь, в Республике Беларусь, дома. И постоянно держа под контролем развивать на пользу не только себе, но и остальным людям, обществу, государству. Вместо чего мы вынуждены кредитоваться и перекредитовываться, загоняя управляемые нами организации в положение экономически неэффективных или слабоэффективных. Это не может продолжаться вечно, и опыт ряда строительных организаций нашего региона тому пример.









Пафосно? Возможно. Но это наиболее эффективный способ взаимодействия между такими как мы, и такими как все остальные. Отказавшись от моего предложения, Вы не сделаете нашу страну богаче. Люди в ней не станут счастливее. А «мыльный пузырь» холдинга ... лопнет также, как «лопались» раньше его конкуренты в этом регионе. Приняв же мое предложение – вы дадите экономике Республики Беларусь такой толчок, какого она не получала со времен развала СССР.





С надеждой на Ваше благоразумие и безмерным уважением к Вам за все, что Вы сделали для этой страны, для моей семьи и для меня лично, с просьбой не судить меня строго за возможную сумбурность изложения", - заключает автор обращения.





Как удалось выяснить "Ежедневнику", фамилии, которые фигурируют в обравщении реальные, как и названия компаний. И судя по множеству довольно интересных фактов, обращение писал человек, который в курсе того, как в Беларуси воруются и выводятся за рубеж миллионы.