Назван главный финансовый центр мира
Согласно данным рейтинга The Global Financial Centres Index, разработанного Z/Yen Group с Китайским институтом развития CDI, Нью-Йорк признан главным финансовым центром мира.
Второе и третье место заняли соответственно Лондон и Гонконг, четвертое место досталось Сингапуру, пятое – Шанхаю. В десятке лидеров – Токио, Пекин, Дубай, Шэньчжэнь и Сидней. Последние три города ранее не входили в топ аналогичного рейтинга. Теперь они вытеснили из десятки лучших канадский Торонто, швейцарский Цюрих и немецкий Франкфурт.
В данный момент семь позиций из топ-10 принадлежит городам из Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению авторов исследования, это говорит об их интенсивном развитии в последние годы.
Лондон и Нью-Йорк давно соперничают за первое место среди мировых финансовых центров. Несколько лет назад звание крупнейшего мирового финансового центра принадлежало Лондону, но из-за Brexit британская столица потеряла позиции.
14:31 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».