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Назван главный финансовый центр мира

Согласно данным рейтинга The Global Financial Centres Index, разработанного Z/Yen Group с Китайским институтом развития CDI, Нью-Йорк признан главным финансовым центром мира.

Второе и третье место заняли соответственно Лондон и Гонконг, четвертое место досталось Сингапуру, пятое – Шанхаю. В десятке лидеров – Токио, Пекин, Дубай, Шэньчжэнь и Сидней. Последние три города ранее не входили в топ аналогичного рейтинга. Теперь они вытеснили из десятки лучших канадский Торонто, швейцарский Цюрих и немецкий Франкфурт.

В данный момент семь позиций из топ-10 принадлежит городам из Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению авторов исследования, это говорит об их интенсивном развитии в последние годы.


Лондон и Нью-Йорк давно соперничают за первое место среди мировых финансовых центров. Несколько лет назад звание крупнейшего мирового финансового центра принадлежало Лондону, но из-за Brexit британская столица потеряла позиции.
Ej.by
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