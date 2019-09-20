Под нож! Лукашенко поручил оптимизировать число льнозаводов

Лукашенко в пятницу находится с рабочей поездкой в Гродненской области. Разговор о проблемах и перспективах льноводства на одном из профильных предприятий президент анонсировал еще в середине августа.





В ходе поездки главе государства рассказали о структуре льноводческой отрасли в Гродненской области: лен здесь высевают на семи тысячах гектаров, а перерабатывают два модернизированных льнозавода.





Президент поинтересовался ситуацией в других регионах, в частности в Витебской области.





"Зачем восемь заводов на 13 тысяч гектаров?", – задал вопрос Александр Лукашенко и поручил разобраться, при необходимости сократить их число, передает БелТА.





Ознакомившись с работой предприятия и продукцией, которую выпускает "Кореличи-лен", Лукашенко остался доволен увиденным. Он поручил перенести опыт кореличского завода на другие предприятия льняной отрасли страны.





"Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все", – сказал Лукашенко.





Всего первичной переработкой льна в Беларуси занимаются на 22 льнозаводах и двух производственных участках.









Проблемы с рентабельностью





В прошлом году льнозаводы Гродненской области сработали в убыток из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за засухи предприятия области потеряли существенную часть урожая.





"Два месяца не было дождя. Больше всего пострадала Слонимская и Дятловская зона. Меньше – Новогрудская. В Слонимской было списано 50% площадей. Остальное – это тоже лен подгоревший. Не тот лен, который мы ожидали. По Дятловской зоне тоже процентов 40%. И часть по Новогрудку. В итоге заготовили только третью часть", – рассказывал Sputnik о причинах прошлогодних убытков заместитель директора "Гроднооблсельхозтехники", в структуру которой входят льнозаводы, Дмитрий Капко.





В этом году урожайность льнотресты превышает 32 ц/га против 26,8 ц/га в 2018-м. Однако остается проблема ценообразования. Цены на льноволокно для госнужд отстают от средних рыночных, что по-прежнему сказывается на рентабельности льноперерабатывающих предприятий.





Однако в целом финансово-экономические показатели льнозаводов в первом полугодии 2019-го улучшились по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. 20 из 22 льнозаводов являются прибыльными. Рентабельность за этот период достигла 17,7%, в то время как в январе-июле 2018-го а была минус 2,4%.