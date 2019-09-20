Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России
Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны.
Для этого компания хочет объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, сообщают Известия.
Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны. Для этого компания хочет объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, чтобы начать тесты.
В случае успеха эксперимента ожидается значительное снижение расходов, что в итоге должно отразиться на себестоимости перемещающихся по стране товаров. В недалекой перспективе беспилотники отнимут работу у дальнобойщиков. Однако эксперты и сами дальнобойщики скептически смотрят на эту инновацию.
10:27 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».