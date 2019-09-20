Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России

Для этого компания хочет объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, сообщают Известия.





Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны. Для этого компания хочет объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, чтобы начать тесты.





В случае успеха эксперимента ожидается значительное снижение расходов, что в итоге должно отразиться на себестоимости перемещающихся по стране товаров. В недалекой перспективе беспилотники отнимут работу у дальнобойщиков. Однако эксперты и сами дальнобойщики скептически смотрят на эту инновацию.