— Невыполнение экспорта в текущем году связано в основном с товарами нефтяной группы — это и «грязная» нефть, и налоговый маневр, который также отразился на работе наших НПЗ, — рассказал журналистам Сергей Румас.





Премьер-министр заявил, что за оставшиеся 4 месяца правительство приложит все усилия, чтобы планы, которые были утверждены в прошлом году с его подачи, были выполнены.





Сергей Румас также рассказал, что президент посчитал планы правительства на 2020 год, которые ему были представлены на совещании, недостаточно напряженными и пакет документов отправлен на доработку.





— У нас очень сжатые сроки, потому что глава государства поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики текущим составом парламента. У правительства есть 2−3 недели, чтобы устранить замечания, которые нам сделал глава государства, и повторно внести пакет документов на рассмотрение.









Румас пообещал «критически подойти» к прогнозным цифрам и сделать их более напряженными.





Александр Лукашенко сегодня на совещании, напомним, заявил, что за невыполнение планов последуют жесткие кадровые решения.





— Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет, — сказал Александр Лукашенко.





О каких параметрах развития говорил президент

В прошлом году президент подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год». В нем определены ключевые показатели эффективности работы правительства и определены параметры развития.



