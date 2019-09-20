«Недостаточно напряженные». Президент «развернул» на доработку планы правительства на 2020 год
Правительство не выполняет 3 из 7 прогнозных показателей. Пока не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту. Такие данные прозвучали во время совещания у президента 19 сентября, сообщает телеканал ОНТ.
— Невыполнение экспорта в текущем году связано в основном с товарами нефтяной группы — это и «грязная» нефть, и налоговый маневр, который также отразился на работе наших НПЗ, — рассказал журналистам Сергей Румас.
Премьер-министр заявил, что за оставшиеся 4 месяца правительство приложит все усилия, чтобы планы, которые были утверждены в прошлом году с его подачи, были выполнены.
Сергей Румас также рассказал, что президент посчитал планы правительства на 2020 год, которые ему были представлены на совещании, недостаточно напряженными и пакет документов отправлен на доработку.
— У нас очень сжатые сроки, потому что глава государства поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики текущим составом парламента. У правительства есть 2−3 недели, чтобы устранить замечания, которые нам сделал глава государства, и повторно внести пакет документов на рассмотрение.
Румас пообещал «критически подойти» к прогнозным цифрам и сделать их более напряженными.
Александр Лукашенко сегодня на совещании, напомним, заявил, что за невыполнение планов последуют жесткие кадровые решения.
— Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет, — сказал Александр Лукашенко.
О каких параметрах развития говорил президент
В прошлом году президент подписал указ «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год». В нем определены ключевые показатели эффективности работы правительства и определены параметры развития.
Источник: TUT.BY
09:24 20/09/2019
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