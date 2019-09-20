Власти обещают регионам резкий рост зарплат и качества жизни, но не всем. Кто попал в «счастливчики»
Власти включили 10 городов и районов в программу ускоренного социально-экономического развития. В их число попали Барановичи, Пинск, Новополоцк, Бобруйск, а также 6 районов — Полоцкий, Мозырский, Лидский, Борисовский, Молодечненский, Солигорский. Это предусмотрено постановлением Совмина № 627 от 18 сентября «Об ускоренном развитии отдельных административно-территориальных единиц».
В правительстве поясняют, что документ приняли «для равномерного развития территорий, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах».
В этих городах и районах в этом и 2020 годах намерены поднять зарплаты, заняться инвестициями в основной капитал, выручкой от продажи товаров и услуг, а также поднять собственные доходы местных бюджетов. Власти также планируют в этих регионах сдержать сокращение занятого в экономике населения, а в некоторых — даже выйти на прирост.
Средние зарплаты в этих городах и районах привязали к уровню получек в соответствующей области, в которой они расположены. К примеру, в Полоцком районе в этом году средняя зарплата должна быть на 6,9% выше, чем в среднем по Витебской области, а в 2020-м — на 10%. Для сравнения: в январе–июле нынешнего года зарплаты жителей Полоцкого района были на 0,01% выше, чем в среднем по области, а в прошлом году — на 0,02%.
А вот по зарплатному прогнозу по Новополоцку есть вопросы. По прогнозу властей, в этом городе средняя зарплата в нынешнем году должна быть на 32,8% выше, чем в среднем по Витебской области, а в 2020-м — на 33,5%. Однако в 2018 году превышение составило почти 34%. Такие же вопросы возникают и по Солигорскому району. По планам чиновников, зарплаты здесь должны в этом году быть на 46,1% выше, чем по Минской области, а в 2020-м — на 42,8%. В прошлом этот показатель составил 49,6%.
В нынешнем году власти намерены удержать численность занятого в экономике населения на прежнем уровне в Барановичах, Пинске и Лидском районе. В Новополоцке, Бобруйске, Полоцком и Борисовском районах хотят увеличить этот показатель в 2019 году на 0,1%. В некоторых районах, по прогнозам властей, в этом году сократится численность занятого в экономике населения: в Мозырском — на 0,7%, в Молодечненском — на 1,4%, а в Солигорском — на 0,5%.
Собственные доходы местного бюджета в этом году должны вырасти, как планируют чиновники, во всех городах и районах, кроме Новополоцка (минус составит 8,5% к 2018 году). Самый заметный прирост, по планам правительства, должен составить в Мозырском районе (+14%).
Зато Новополоцк должен оказаться в этом году в лидерах по росту инвестиций в основной капитал (+35,6% к 2018 году).
Облисполкомы должны каждый квартал отчитываться, насколько эффективно справляются с ускоренным социально-экономическим развитием этих 10 городов и районов.
Источник: FINANCE.TUT.BY
09:21 20/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».