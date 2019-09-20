В правительстве поясняют, что документ приняли «для равномерного развития территорий, сокращения разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах».





В этих городах и районах в этом и 2020 годах намерены поднять зарплаты, заняться инвестициями в основной капитал, выручкой от продажи товаров и услуг, а также поднять собственные доходы местных бюджетов. Власти также планируют в этих регионах сдержать сокращение занятого в экономике населения, а в некоторых — даже выйти на прирост.





Средние зарплаты в этих городах и районах привязали к уровню получек в соответствующей области, в которой они расположены. К примеру, в Полоцком районе в этом году средняя зарплата должна быть на 6,9% выше, чем в среднем по Витебской области, а в 2020-м — на 10%. Для сравнения: в январе–июле нынешнего года зарплаты жителей Полоцкого района были на 0,01% выше, чем в среднем по области, а в прошлом году — на 0,02%.





А вот по зарплатному прогнозу по Новополоцку есть вопросы. По прогнозу властей, в этом городе средняя зарплата в нынешнем году должна быть на 32,8% выше, чем в среднем по Витебской области, а в 2020-м — на 33,5%. Однако в 2018 году превышение составило почти 34%. Такие же вопросы возникают и по Солигорскому району. По планам чиновников, зарплаты здесь должны в этом году быть на 46,1% выше, чем по Минской области, а в 2020-м — на 42,8%. В прошлом этот показатель составил 49,6%.









В нынешнем году власти намерены удержать численность занятого в экономике населения на прежнем уровне в Барановичах, Пинске и Лидском районе. В Новополоцке, Бобруйске, Полоцком и Борисовском районах хотят увеличить этот показатель в 2019 году на 0,1%. В некоторых районах, по прогнозам властей, в этом году сократится численность занятого в экономике населения: в Мозырском — на 0,7%, в Молодечненском — на 1,4%, а в Солигорском — на 0,5%.





Собственные доходы местного бюджета в этом году должны вырасти, как планируют чиновники, во всех городах и районах, кроме Новополоцка (минус составит 8,5% к 2018 году). Самый заметный прирост, по планам правительства, должен составить в Мозырском районе (+14%).





Зато Новополоцк должен оказаться в этом году в лидерах по росту инвестиций в основной капитал (+35,6% к 2018 году).





Облисполкомы должны каждый квартал отчитываться, насколько эффективно справляются с ускоренным социально-экономическим развитием этих 10 городов и районов.

