В январе-августе 2019 года промышленное производство в Минске в текущих ценах составило 11 млрд 106,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщило главное статистическое управление столицы, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН





В этом году промпроизводство в Минске выросло только в январе - на 0,4% к первому месяцу 2018-го, а затем началась тенденция падения: в январе-феврале она снизилась на 0,2%, январе-марте - на 2,2% , январе-апреле - на 2,3%, январе-мае - на 4,3%, январе-июне - на 3,9%, январе-июле - на 2,9%.





В горнодобывающей промышленности в январе-августе производство выросло на 8,5%, в обрабатывающей - снизилось на 3,7%. В обеспечении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - выросло на 1,2%, в водоснабжении, сбору, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - выросло на 3,6%.





По итогам 2018 года рост столичного промпроизводства составил 5,8%.









О том, что снижение промышленного производства в столице связано с более жесткой конкуренцией на внешних рынках, заявил 30 июля на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, отвечая на вопрос БелаПАН, почему несколько месяцев подряд объем промышленного производства в столице падает.





Как сообщил Наумович, в начале года была проведена защита бизнес-планов крупнейших промышленных предприятий. "Позиции были согласованы с министерствами и ведомствами, и эти планы не совсем соблюдаются, что накладывает отпечаток на выполнение показателя по ВРП. Снижены темпы роста по таким товарным позициям, как тракторы, грузовые автомобили, самосвалы, прицепы и полуприцепы, погрузчики. Это основные товарные позиции, удельный вес которых составляет 75% ", - заметил чиновник.



