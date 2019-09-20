Центробанк России зарегистрировал допвыпуск облигаций "Евроторга"
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск N1 облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") 1-й серии объемом 5 млрд российских рублей, говорится в сообщении регулятора.
Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, номинал - 1 тыс. рублей.
Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.
Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).
В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".
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