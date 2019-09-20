«Элема» хочет продать инвестору долю в бизнесе

Речь идет примерно о 2,6% простых и 12,8% привилегированных акций. Общая сумма покупки этой доли может составить примерно 163,2 тыс. рублей.





Скупку акций для перепродажи «Элема» планирует закончить этой осенью.





Напомним, что компания занимается производством одежды под одноименным брендом. Госдоля, по данным на начало 2019 года, — около 16,8%. Пакетом в размере примерно 6% владеет компания Area International (Италия). Есть ряд других акционеров-частников. Например, это бизнесмены Александр Шушкевич и Виктор Туревич. Последний — мажоритарный акционер московской компании «Бартон Хаус», основной вид деятельности которой — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Совладелец этой фирмы Денис Серегин входит в набсовет «Элемы». Помимо «Бартон Хаус» партнеры владеют в Москве еще рядом фирм с аналогичным профилем









Туревич и Серегин активно работают и над увеличением доли в другой минской компании — сети парикмахерских «Восход». Как и «Элема», это бывшее госпредприятие, созданное еще в советское время. Вероятнее всего, здесь их интересует не парикмахерский бизнес, а точки сети, которые расположены в хороших местах. В конце 2017 года Туревич и сеть «Восход» заключили договор. Общество передало бизнесмену недвижимость в залог под заем в размере 1,2 млн рублей. Это не единственный подобный случай.





В 2018 году «Восход» продал 2 точки компании ЗАО «ОБК ГРУПП» — белорусской «дочке» международной OBK Group, крупного дистрибьютора автокосметики и бытовой химии. Сделка была не обычной продажей помещений, а отступной для погашения задолженности по исполнительным надписям нотариусов.





Сейчас стало известно, что партнер Туревича — Денис Серегин — намерен купить еще 8% ОАО «Восход» за 30 тыс. рублей. Если сделка состоится, то будет закрыта в декабре этого года.