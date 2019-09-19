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Белорусский разработчик игр оказался в мировом топ-3 по загрузкам вместе с Facebook и Google

Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений в августе исходя из популярности их продуктов.

 

Белорусский разработчик игр оказался в мировом топ-3 по загрузкам вместе с Facebook и Google

В топ-3 паблишеров по количеству скачиваний оказался белорусский разработчик SayGames. В общем рейтинге компания заняла третье место, пишет dev.by. По данным Sensor Tower, в прошлом месяце приложения компании пользователи скачали скачали 114 миллионов раз, или на 13 миллионов больше, чем в июле. В августе пользователи больше скачивали только приложения Google и Facebook.

По загрузкам в App Store белорусский разработчик занял пятое место (34 миллиона скачиваний), по загрузкам в Google Play — третье место (80 миллионов скачиваний).


В App Store сейчас доступно 22 игры, разработанных SayGames, в Google Play — 21. Самые популярные игры в августе — Sand Balls (22 миллиона загрузок) и Jelly Shift (18 миллионов загрузок).

По итогам второго квартала SayGames в мировом рейтинге заняла шестое место. За апрель–июнь приложения компании пользователи скачали около 200 миллионов раз. 
Ej.by
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