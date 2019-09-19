Турчин обсудил с послом Казахстана нефть и продажу «Гомсельмаша»
Первый вице-премьер Александр Турчин встретился с новым послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. В ходе встречи обсуждалась подготовка визита президента в Нур-Султан.
Как сообщает пресс-служба правительства, Александр Турчин предложил Аскару Бейсенбаеву обсудить и урегулировать ряд вопросов. Среди них называется соглашение о поставках нефти, а также возможная продажа части акций «Гомсельмаша» Казахстану.
Александр Турчин также отметил, что есть возможность увеличить товарооборот до 1 млрд долларов и превысить эту цифру.
«Думаю, мы предложим, чтобы Казахстан стал в некотором роде нашей опорной точкой в регионе и оттуда шел экспорт совместных товаров. Сейчас работаем над этим и позже обсудим конкретные предложения», — сказал он.
Посол назвал перспективным дальнейшее создание и развитие совместных предприятий, а также совместный выход на рынок КНР.
17:56 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».