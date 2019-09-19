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Турчин обсудил с послом Казахстана нефть и продажу «Гомсельмаша»

Первый вице-премьер Александр Турчин встретился с новым послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. В ходе встречи обсуждалась подготовка визита президента в Нур-Султан.

Как сообщает пресс-служба правительства, Александр Турчин предложил Аскару Бейсенбаеву обсудить и урегулировать ряд вопросов. Среди них называется соглашение о поставках нефти, а также возможная продажа части акций «Гомсельмаша» Казахстану.

Александр Турчин также отметил, что есть возможность увеличить товарооборот до 1 млрд долларов и превысить эту цифру.

«Думаю, мы предложим, чтобы Казахстан стал в некотором роде нашей опорной точкой в регионе и оттуда шел экспорт совместных товаров. Сейчас работаем над этим и позже обсудим конкретные предложения», — сказал он.

Посол назвал перспективным дальнейшее создание и развитие совместных предприятий, а также совместный выход на рынок КНР.
Reform.by
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