Турчин обсудил с послом Казахстана нефть и продажу «Гомсельмаша»

Как сообщает пресс-служба правительства, Александр Турчин предложил Аскару Бейсенбаеву обсудить и урегулировать ряд вопросов. Среди них называется соглашение о поставках нефти, а также возможная продажа части акций «Гомсельмаша» Казахстану.





Александр Турчин также отметил, что есть возможность увеличить товарооборот до 1 млрд долларов и превысить эту цифру.





«Думаю, мы предложим, чтобы Казахстан стал в некотором роде нашей опорной точкой в регионе и оттуда шел экспорт совместных товаров. Сейчас работаем над этим и позже обсудим конкретные предложения», — сказал он.





Посол назвал перспективным дальнейшее создание и развитие совместных предприятий, а также совместный выход на рынок КНР.