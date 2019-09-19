Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год, представленный ему в четверг правительством, сообщил премьер-министр Сергей Румас.
"Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку", - сказал Румас по итогам совещания у президента.
Премьера цитирует госагентство БелТА.
На совещании, в частности, рассматривались проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год.
14:52 19/09/2019
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