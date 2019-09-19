







"Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку", - сказал Румас по итогам совещания у президента.









На совещании, в частности, рассматривались проекты прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год.



