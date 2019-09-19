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На Европу! "Штадлер Минск" в ноябре поставит поезда для минского метро, планирует экспорт в страны СНГ и Европы

ЗАО "Штадлер Минск" (принадлежит Stadler Rail Group) в ноябре планирует запуск поездов в минском метрополитене, сообщил владелец группы компаний Stadler Петер Шпулер на встрече в среду в Минске с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным.

"Мы гордимся, что у нас есть первые поезда метро, которые поставим в ближайшее время. Отрадно, что их не только произвели, но и разработали в Беларуси. Метро – важное направление для нас. Мы видим перспективы в поставках вагонов на рынок СНГ и Центральной Европы", - сказал Шпулер, которого цитирует пресс-служба белорусского Совмина.

По его словам, новые составы будут работать на автоматическом управлении. "Это необычная технология даже для Западной Европы. В конце ноября мы готовы продемонстрировать эти возможности на практике на второй линии метро в Минске", - пообещал Шпулер.

"Штадлер Минск" и Минский метрополитен подписали контракт на поставку десяти поездов в январе 2017 года. Договор включает поставку шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездов. Стоимость контракта составляет Br222 млн. Планируется, что до конца этого года Минский метрополитен получит шесть поездов, остальные в 2020 году.

фото Белта

Концерн Stadler запустил в Фаниполе Минской области завод по выпуску электропоездов в апреле 2014 года. Стоимость проекта превысила 50 млн евро. В настоящее время проект развивает ЗАО "Штадлер Минск" (100% акций принадлежит Stadler Rail Group).

Stadler производит железнодорожный подвижной состав - междугородние и высокоскоростные поезда, сочлененные электропоезда регионального и пригородного сообщения, составы для метрополитена, низкопольные трамваи, двухсистемные локомотивы. Головной офис компании находится в Швейцарии, заводы расположены в Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландах, Беларуси.
interfax.by
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