В Беларуси вырос курс российского рубля
19 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс российского рубля вырос на 0,13% и составил 3,1986 белорусского рубля за 100 российских.
Курс доллара снизился на 0,28% до 2,0523 рубля.
Евро подешевел на 0,29% до 2,2685 рубля.
14:20 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».