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В Беларуси вырос курс российского рубля

19 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс российского рубля вырос на 0,13% и составил 3,1986 белорусского рубля за 100 российских.

Курс доллара снизился на 0,28% до 2,0523 рубля.

Евро подешевел на 0,29% до 2,2685 рубля.
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