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Минская велошеринговая компания меняет тарифы

Минская велошеринговая компания (велосипеды ярко желтого цвета) изменит свой тариф с 20 сентября.

Об этом журналистам рассказал директор велопроката Вадим Осипчик, передаеткорреспондент агентства «Минск-Новости».

Теперь у пользователей проката, а их, по словам спикера, уже 200 тысяч, появится возможность платить за 15 минут проката. И обойдётся им это в 50 копеек. Раньше минимальное время поездки — 30 минут — стоило 1 рубль.
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