Минская велошеринговая компания меняет тарифы

Об этом журналистам рассказал директор велопроката Вадим Осипчик, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Теперь у пользователей проката, а их, по словам спикера, уже 200 тысяч, появится возможность платить за 15 минут проката. И обойдётся им это в 50 копеек. Раньше минимальное время поездки — 30 минут — стоило 1 рубль.



