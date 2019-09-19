Минская велошеринговая компания меняет тарифы
Минская велошеринговая компания (велосипеды ярко желтого цвета) изменит свой тариф с 20 сентября.
Об этом журналистам рассказал директор велопроката Вадим Осипчик, передаеткорреспондент агентства «Минск-Новости».
Теперь у пользователей проката, а их, по словам спикера, уже 200 тысяч, появится возможность платить за 15 минут проката. И обойдётся им это в 50 копеек. Раньше минимальное время поездки — 30 минут — стоило 1 рубль.
11:46 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».