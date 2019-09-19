Сколько стоит “дружба народов” для Беларуси? Вопросы для правительства
Все интернет-ресурсы уже перепостили статью из «Коммерсанта» о «глубокой интеграции» Беларуси и России. Гораздо меньше тех, кто попытался проанализировать суть программы, тайна которой, возможно, слегка приоткрылась.
Фонтан Дружба народов на ВДНХ, Москва
На самом деле нового в статье «Дружба налогов» действительно немного. Нет лишь ответов на вопросы о том, как будут выглядеть предстоящий «общий рынок» и единый Налоговый кодекс (проблемы которого колумнист Office Life анализировал ранее).
Субъектам хозяйствования обещаются равные условия — не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, регуляторным требованиям, чтобы на общем рынке все смогли конкурировать в равных условиях. При этом, как ранее уверял премьер-министр Сергей Румас, в программе «нет никакой политики».
Допустим, речь идет лишь о реализации вопросов, перечисленных в статьях Договора о создании Союзного государства. Это, в частности, создание единого экономического пространства и правовых основ общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, равные условия и гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов, единая денежно-кредитная, валютная, налоговая, торговая, таможенно-тарифная и ценовая политика, единые правила конкуренции и защиты прав потребителей, иностранных инвестиций, бухучета, объединенные транспортная и энергетическая системы. Но очевидно, что интеграция по этим направлениям существенно затронет внешнюю и внутреннюю политику.
government.ru
Однако по поводу того, как эти условия будут реализованы, общественность по-прежнему держат в неведении. Но при составлении «дорожных карт» по реализации программы властям придется искать ответы на ряд вопросов. Без них карты лягут так, что вместо интеграции-конфедерации воцарится нерегулируемый хаос.
Краткий перечень этих вопросов:
будут ли единые кодексы и законы Союзного государства иметь высшую силу по сравнению с национальным законодательством обеих стран?
если у нас будет единый Гражданский кодекс, будут ли меняться под него жилищный, земельный, водный, лесной кодексы, закон о хозяйственных обществах, законодательство о банкротстве, интеллектуальной собственности, регистрации бизнеса и т. п.?
если у нас будет единый Налоговый кодекс, будут ли в обеих странах унифицироваться адвалорные ставки налогов, порядок применения УСН и иных особых режимов налогообложения, размеры вычетов, налоговые льготы, правила контроля и санкции за нарушение налог ого законодательства?
сохранятся ли льготы, установленные для отдельных секторов, отраслей, территорий и предприятий указами и декретами президента Беларуси?
если у нас будет единый Налоговый кодекс, то как будет формироваться республиканский и местные бюджеты страны, учитывая, что в РФ бюджет 3-уровневый?
какой статус будут иметь российские территории опережающего социально-экономического развития и специальные административные районы для беларуского бизнеса?
означает ли «единый внешнеторговый режим», что Беларусь введет у себя «антисанкции», установленные в РФ против стран ЕС, США и других, и, соответственно, подвергнется санкциям, которые эти государства ввели против РФ?
Напомню, по договору в Союзном государстве действует единое таможенное пространство с единым порядком экспортного контроля, едиными мерами нетарифного регулирования, включая применение количественных ограничений, лицензирование ввоза и вывоза товаров, ведение единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения ввоза и вывоза, единый порядок взаимного признания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз или вывоз товаров.
Добиться равных условий при явно несопоставимых размерах стран всегда затруднительно. Все-таки российский ВВП в 27 раз больше, чем беларуский (11-е место в мире против нашего 76-го по оценке МВФ), а на душу населения по паритету покупательной способности — в 1,5 раза (49-е место против 65-го). Совокупный капитал банковского сектора РФ превышает беларуский в 30 раз, активы — в 40, экспорт — почти в 14, импорт — в 6,6 раза.
Кстати, договор помимо экономической интеграции ставит своей целью также проведение согласованной внешней и оборонной политики. Не заведут ли нас интеграционные «дорожные карты» в осажденную крепость?
От ответа на эти вопросы зависит:
сможет ли Беларусь сформировать республиканский и местный бюджеты без российских дотаций, поддерживать госсектор и финансировать социальные программы;
сохранит ли Беларусь хоть сколько-нибудь многовекторность внешнеэкономической деятельности;
будет ли у беларуских предприятий и банков возможность компенсировать конкурентное отставание от российских компаний по размерам капитала и иных ресурсов, а также защищаться от недружественных поглощений.
То есть речь идет о том, сохранится ли экономическая и, следовательно, политическая независимость Беларуси. Можно, конечно, понадеяться, что новую программу, как и множество предыдущих, заболтают и спустят на тормозах лет на 20. Нас такой вариант вполне устроит — если с нефтью-газом-кредитами договоримся. А если нет? В Москве могут быть веские причины поторапливаться с интеграцией, вплоть до полного поглощения.
Вряд ли программа окажется столь рыночной, что вынудит беларускую бюрократию согласиться на структурные реформы. Такие преобразования сейчас и в России бы не помешали — там экономика стремительно огосударствляется; по некоторым оценкам, доля госсектора в ВВП уже не меньше нашей. Зато по мере реализации «дорожных карт» может усилиться экспансия на беларуский рынок товаров из РФ и поглощение отечественных предприятий российским капиталом, особенно аффилированным с Кремлем.
И если прямо сейчас отвечать на перечисленные вопросы беларуские власти не намерены, значит, самые мрачные предположения «тутэйшых алармистов» могут оказаться даже слишком оптимистичными…
Леонид Фридкин
10:43 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».