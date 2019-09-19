Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов заявил, что физический пуск первого блока Белорусской АЭС с выдачей мощности в сеть должен произойти в начале 2020 года.





По его словам, работы на первом блоке АЭС близятся к завершению: там идут испытания различных узлов и наладка оборудования.





"Пока руководство генерального подрядчика, а это российская корпорация "Росатом", декларирует, что они в установленные сроки обеспечат завершение строительства первого блока атомной станции. Это начало следующего года, по всем планам, должен произойти физический пуск и уже с выдачей конкретной мощности", – сказал Кравцов в эфире телеканала "Беларусь 1".









Белорусская АЭС будет оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Ее строят в Гродненской области возле Островца по российскому проекту. "Росатом" выступает в качестве генерального подрядчика строительства. Ранее планировалось, что запуск первого энергоблока состоится в конце 2019 года, второго – в 2020 году.



