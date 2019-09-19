Белорусский бензин «под напряжением»

В последние годы Украина несколько раз пыталась ограничить импорт моторного топлива из Беларуси, пишет "БелРынок"





В частности, в марте 2018 года крупнейший украинский производитель бензинов — «Укртатнафта» инициировала введение квот и пошлин на российские и белорусские бензины и дизтопливо. Так, компания требовала ввести квоты на беспошлинный импорт бензина и дизельного топлива из России и Беларуси как одного источника на уровне 30% украинского рынка. Но Межведомственная комиссия отказала компании в проведении расследования, ибо предложение «Укртатнафты» создавало серьезные проблемы для внутреннего рынка страны.





Осенью 2018 года компания вновь направила обращение, в котором на этот раз просила ввести 12-процентную пошлину только на белорусские бензины — основного конкурента «Укртатнафты» на внутреннем рынке. Дело в том, что бензин — весьма проблемная позиция для всех поставщиков, так как на украинском рынке наблюдается его переизбыток. О дальнейшей судьбе этого обращения не сообщалось.





Тем не менее, этот вопрос с повестки не ушел. Председатель правления ПАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко в интервью порталу enkorr недавно отметил, что компания не отказывается от ранее инициированного ею предложения ввести пошлины на импорт бензинов из Беларуси. «Остается на повестке дня и вопрос пошлин на белорусский бензин. Но, если честно, я в это слабо верю. Популизм был всегда и будет. Всегда будут говорить, что введение пошлин приведет к подорожанию нефтепродуктов. Хотя мы всегда акцентировали, что давайте ограничивать белорусов и россиян, мы же не против свободного рынка, не против Литвы и других европейских НПЗ», — заявил П. Овчаренко в сентябре 2019 года.





По его словам, белорусские производители имеют неконкурентное преимущество на украинском рынке в 100 долларов на тонне за счет беспошлинного ввоза российской нефти. «Мы еще думаем, как нам отвоевать у белорусов рынок под переработку 3,5 млн. тонн нефти, из которой получим более 1 млн. тонн бензина», — отметил П. Овчаренко.





Сложности с реализацией бензинов являются одним из препятствий для наращивания объемов переработки Кременчугского НПЗ. Экспортировать излишки бензинов, по словам главы компании, экономически нецелесообразно из-за больших логистических затрат. «Мы не завод, который находится в порту, чтобы и нефть там получать и продукт обратно отправлять. Мы должны тратить деньги как на доставку сырья, так и на отправку на экспорт. Поэтому экспорт это не для нас. Если бы Кременчуг был в Одессе, я бы даже не сильно переживал за тот бензин: погрузил в танкер и отправил. У нас есть только внутренний рынок, где мы конкурируем с белорусами», — пояснил ситуацию глава Кременчугского НПЗ.





Тем не менее, несмотря на эти проблемы, доля украинских производителей в балансе украинского рынка бензинов в 2018 года увеличилась до 42,9% с 40% в 2017 году, а за 8 месяцев 2019 года она уже достигла 46,9%.





В то же время доля белорусского бензина на украинском рынке снижается. Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» (Киев) Сергей Куюн отмечает, что импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 25% до 315 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Причина в том, что крупнейшие покупатели белорусских бензинов, а это компании ОККО, WOG, AMIC, ушли к литовскому производителю «Орлен Летува», нарастив поставки на 79%. В итоге доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась с 44% до 34%.





Эксперт предполагает, что в перспективе «Укртатнафта» нарастит переработку, но это может быть сопряжено с ограничительными мерами в отношении поставок белорусского бензина. Дело в том, что технологическая схема украинского завода предусматривает повышенный отбор бензина, потребление которого падает и, соответственно, реализация проблематична.





В свою очередь в ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК, спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) отмечают, что снижение потребления бензина в Украине продолжится за счет замещения его автомобильным газом. В последние годы потребление газа в Украине ежегодно растет на 10-15%. По этой причине произошло небольшое снижение в объеме реализации доли БНК на рынке Украины. «Объективный фактор заключается в том, что в Украине высококонкурентный рынок, где одним участникам интересна доля, другим – цена», — отмечали в БНК.





Для справки: по итогам 2017 года рынок бензинов в Украине сократился на 8,6% — до 2,015 млн. тонн, в 2018 году он упал еще на 4,6% — до 1,921 млн. тонн. Основной причиной стал рост потребления сжиженного газа. Этот рынок с 2015 по 2018 год вырос вполовину — до 1,73 млн. тон и продолжает расти.





Конкурентное преимущество для белорусского дизтоплива

Доля белорусского дизтоплива на украинском рынке в последние годы снижалась из-за того, что оно не выдерживало конкуренции с российским дизтопливом, львиная доля которого поставлялось в Украину по трубе.





В результате, в 2018 году доля БНК в балансе украинского рынка дизтоплива упала с 43% до 30%. Этот объем заместили поставки российского топлива, доля которых выросла с 28% до 39%. В первом полугодии 2019 года поставки российского дизтоплива на украинский рынок выросли на 19%, в то время как белорусские поставки сохранились на прошлогоднем уровне.





Между тем, после завершения модернизации в 2020 году белорусские НПЗ увеличат производство светлых нефтепродуктов, а экспорт дизтоплива вырастет примерно на 3 млн. тонн. Это серьезный вызов для БНК, ибо компания должна продать это топливо на соседних рынках с высокой маржинальностью. Вот почему БНК так важно укрепить свою позиции на высоколиквидном украинском рынке.





В последнее время появились два фактора, которые могут сыграть на руку белорусам. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предприятию «Нефтебитумный завод» купить долю в уставном капитале украинской компании «ПрикарпатЗападтранс», эксплуатирующей участок нефтепродуктопровода «Самара -Западное направление». Теперь владельцем 51% акций является белорусская компания «Нефтебитумный завод», принадлежащая белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», конечным бенефициаром которого является крупный белорусский бизнесмен Николай Воробей.





«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара–Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн в год.





Между тем, стоить напомнить, что 15 лет назад Беларусь отстаивала право собственности на белорусскую часть нефтепродуктопровода «Самара–Западное направление», следующего в Украину и Венгрию.





После распада Союза Беларусь считала этот нефтепродуктопровод своей собственностью. На основании Бишкекского соглашения от 1991 года о разделе собственности бывшего СССР Минск заявлял свои права на магистральные нефтепродуктопроводы, проходящие по территории страны. Сколько баталий пришлось выдержать белорусским чиновникам в стремлении отстоять свое право на имущественный комплекс предприятия «Запад-Транснефтепродукт»!





В мае 2000 года Высший хозяйственный суд Беларуси отменил регистрацию предприятия «Запад-Транснефтепродукт» (дочерняя структура российской АК «Транснефтепродукт»), а в конце 2003 года инспекция по налогам и сборам Мозыря в связи с этим подала иск о взыскании налогов и штрафных санкций с предприятия в сумме 13 млн.долларов.





Россия же апеллировала к тому, что по Бишкекскому договору бывшим республикам отходило имущество СССР, а не РСФСР, к которому якобы на то время относился владеющий белорусскими продуктопроводами «Транснефтепродукт». Конфликт интересов ближайших союзников был громкий, а в его орбиту были вовлечены президенты Беларуси и РФ.





Чтобы не потерять этот нефтепродуктопровод, белорусские власти даже предлагали россиянам создать совместное предприятие на базе «Запад-Транснефтепродукта» с равной долей уставного капитала — 50:50. Причем, белорусское правительство намеревалось в качестве своей доли внести 19 млрд. рублей (адаптированная цена балансовой стоимости нефтепродуктопроводов на территории Беларуси). Однако российская сторона не согласилась.





В свою очередь Россия, чтобы сделать более сговорчивым строптивого союзника, прибегла к беспроигрышному «аргументу» — сократила поставки газа и нефти в Беларусь. В итоге Минску пришлось уступить.В июне 2004 года была поставлена точка в затяжном споре между Россией и Беларусью об имущественной принадлежности белорусской части нефтепродуктопровода Самара–Западное направление, следующего в Украину и Венгрию. Минск признал, что этот нефтепродуктопровод является российской собственностью.





Транзит российских нефтепродуктов по территории Беларуси в то время составлял порядка 9,5 млн. тонн в год: около 65% транзита нефтепродуктов направляется в Латвию, остальной объем — в Украину. Однако позже объем транзита заметно снизился. Это произошло в том числе и по причине ввода в эксплуатацию нового российского нефтепродуктопровода «Север», который, по сути, является альтернативой транзиту российского топлива по системе «Запад-Транснефтепродукт».









Белорусское дизтопливо уже апробировало «трубу»

Покупка белорусским бизнесменом доли украинского продуктопровода позволяет БНК усилить свои позиции на украинском рынке дизтоплива. Отметим, что в последний раз мозырское дизтопливо поставлялось в Украину по «ПрикарпатЗападтрансу» в 2001 году.





В апреле 2019 года Н. Воробей заявлял, что уже скоро дизтопливо Мозырского НПЗ пойдет в Украину по нефтепродуктопроводу. Спустя полгода, 12 сентября линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Новоград-Волынский» нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» осуществила приемку в резервуары тестовой партии дизтоплива производства Мозырского НПЗ. Основной задачей тестовой прокачки являлась сохранность качества мозырского дизтоплива. «Белорусское топливо имеет отличительные характеристики, в частности, более низкую плотность и другой цвет. С коммерческой точки зрения — это крайне важные показатели, и наша задача — обеспечить сохранность его качества», — сказал директор ЛПДС «Новоград-Волынский» Андрей Мартынюк порталу enkorr.





По его словам, преимущество трубопроводных поставок, в отличие от транспортировки топлива по железной дороге, — это, в первую очередь, отсутствие длительных процедур согласования, а также проблем с простоями вагонов и нехваткой подвижного состава, которые в последнее время существенно обострились.





Однако планы по дальнейшей прокачке как белорусского, так и российского продукта на терминал в Новограде-Волынском А. Мартынюк комментировать отказался, переадресовав эти вопросы ресурсодержателям.





Допкозырь для мозырского дизтоплива

Второй фактор, который стимулируют рост поставок белорусского дизтоплива в Украину, — ограничительные меры, которые ввел Киев против трубопроводных поставок российского дизтоплива.





Украина с 1 августа 2019 года ввела специальную пошлину на импорт дизтоплива российского производства по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» в размере 3,75% от таможенной стоимости товара (около 25 долларов за тонну) — основной канал импорта топлива, на который приходилось более трети поставок на украинский рынок. С 1 августа поставки российского дизтоплива по этой «трубе» приостановлены. С 1 октября пошлина повысится до 4%.





В результате, по данным «Консалтинговой группы А-95» (Украина), общий объем поставок дизельного топлива на украинский рынок, включая внутреннее производство, в августе 2019 года сократился на 14% в сравнении с августом 2018 года — до 545,8 тыс. тонн. Российское дизтопливо в августе поступало в Украину через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь) от компании «Роснефть», всего было поставлено 52,2 тыс. тонн, еще 6 тыс. тонн — по железной дороге от компании «Орскоргнефтесинтез».





Недополученные объемы российского дизтоплива были компенсированы ростом поставок из других источников, в том числе из Беларуси. БНК увеличила поставки дизтоплива в Украину в августе на 32,4% в сравнении с августом 2018 года до 306,6 тыс. тонн. Поставки из Литвы увеличились на 33,5% в сравнении с августом 2018 года до 47,6 тыс. тонн, морской импорт вырос на 60% до 60,9 тыс. тонн, внутреннее производство в августе повысилось на 6,6% до 77,7 тыс. тонн.





Введение пошлин на российское дизтопливо, а также появившаяся возможность поставлять дизтопливо в Украину трубопроводным транспортом автоматически усилит привлекательность белорусского топлива на самом близком и высокомаржинальном рынке. По заявлениям менеджмента БНК, у компании есть ресурсы для наращивания поставок почти на 30% от текущего уровня или на 50 тыс. тонн дизтоплива в месяц.



