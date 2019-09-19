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Правительство дало "Великому камню" задание по резидентам

Перед последним кварталом этого года Совмин решил довести Администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» задание, которое должно быть выполнено до 31 декабря.

Количество новых резидентов за год должно быть не менее 19. При этом на конец года также парк обязан иметь минимум 20 резидентов, которые реально осуществляют хозяйственную деятельность.

Темпы роста инвестиций в основной капитал резидентов должны быть 50% к 2018 году.

Напомним, что в «Великом камне» помимо администрации есть также СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Фактически именно она распоряжается землей в парке, проектирует новую недвижимость, обслуживает здания, привлекает в парк инвестиции. Если администрация — это чистая госструктура, то компания принадлежит не только белорусскому государству, но и четырем китайским юрлицам, а также одному немецкому.


Задачи администрации — это, например, привлечение и регистрация резидентов, выдача разрешений на строительство и т.п. То есть в основном функция заключается в решении бюрократических вопросов.

А стратегические задачи должен решать специальный межправительственный координационный совет.
Officelife.media
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