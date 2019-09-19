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Российские бизнесмены стали лидерами по росту состояний после атаки на Saudi Aramco

В понедельник четыре российских миллиардера заняли первые позиции в топ-5 по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени. Все дело в резком скачке цен на нефть и капитализации нефтегазовых компаний из-за атак на крупнейшие месторождения Саудовской Аравии.

Детали. Первое место по темпам роста капитала занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние за день выросло на $536 млн, до $21,6 млрд (43-е место в глобальном рейтинге Forbes). Сам «Лукойл» в понедельник подорожал почти на 3,4%, пишет thebell.io

Второе и третье места заняли совладельцы «Новатэка», акции которого сегодня дорожали на 3,8%, и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые нарастили свои капиталы на $445 млн и $422 млн соответственно.

Одновременно с этим больше чем на $200 млн выросли состояния Сулеймана Керимова (плюс $255 млн) и Леонида Федуна (плюс $217 млн).

Но лидером по росту капитала 16 сентября стал  американский миллиардер Харольд Хамма, глава одного из крупнейших независимых нефтепроизводителей США, Continental Resources. Его состояние за день выросло на $1,3 млрд.

В понедельник за несколько секунд после открытия лондонские фьючерсы на Brent подскочили почти на 19%, до $71,95 за баррель, а котировки нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже — на 15%, до $64,4 за баррель. К 18:30 мск стоимость барреля нефти марки Brent равнялась $67,05 — это на 11,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.


В лидерах роста среди российских компаний — «Роснефть», чья капитализация выросла в цене на 4,95% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, «Татнефть» — на 3,52%, «Лукойл» — на 3,24%, «Сургутнефтегаз» — на 1,7 % и «Газпром» — на 1,42%.

Контекст. Субботняя атака на нефтяные месторождения и инфраструктуру по подготовке сырой нефти в Саудовской Аравии привела к крупнейшему срыву поставок нефти в истории — больше, чем во время Исламской революции в Иране или вторжения Ирака в Кувейт в 1991 году. Саудовская Аравия снизила добычу на 5,7 млн баррелей в день — это 5% мирового потребления.

На полное восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки на предприятия Saudi Aramco уйдет несколько месяцев, а запасов сырья хватает только на 26 дней.
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