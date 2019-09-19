Второе и третье места заняли совладельцы «Новатэка», акции которого сегодня дорожали на 3,8%, и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые нарастили свои капиталы на $445 млн и $422 млн соответственно.





Одновременно с этим больше чем на $200 млн выросли состояния Сулеймана Керимова (плюс $255 млн) и Леонида Федуна (плюс $217 млн).





Но лидером по росту капитала 16 сентября стал американский миллиардер Харольд Хамма, глава одного из крупнейших независимых нефтепроизводителей США, Continental Resources. Его состояние за день выросло на $1,3 млрд.





В понедельник за несколько секунд после открытия лондонские фьючерсы на Brent подскочили почти на 19%, до $71,95 за баррель, а котировки нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже — на 15%, до $64,4 за баррель. К 18:30 мск стоимость барреля нефти марки Brent равнялась $67,05 — это на 11,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.









В лидерах роста среди российских компаний — «Роснефть», чья капитализация выросла в цене на 4,95% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, «Татнефть» — на 3,52%, «Лукойл» — на 3,24%, «Сургутнефтегаз» — на 1,7 % и «Газпром» — на 1,42%.





Контекст. Субботняя атака на нефтяные месторождения и инфраструктуру по подготовке сырой нефти в Саудовской Аравии привела к крупнейшему срыву поставок нефти в истории — больше, чем во время Исламской революции в Иране или вторжения Ирака в Кувейт в 1991 году. Саудовская Аравия снизила добычу на 5,7 млн баррелей в день — это 5% мирового потребления.





На полное восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки на предприятия Saudi Aramco уйдет несколько месяцев, а запасов сырья хватает только на 26 дней.