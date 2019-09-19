Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2019 г. составили 107,1% к уровню января – июля 2018 г.





В общем объеме денежных доходов:





64,2% составляет оплата труда;





23,4% – трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.);





7,7% – доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход;





4,7% – доходы от собственности и прочие доходы.





Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.



