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От зарплаты до зарплаты: Белстат рассказал о структуре доходов населения

В общем объеме денежных доходов населения оплата труда занимает более 64%, сообщает Национальный статистический комитет.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2019 г. составили 107,1% к уровню января – июля 2018 г.

В общем объеме денежных доходов:

64,2% составляет оплата труда;

23,4% – трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.);

7,7% – доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход;

4,7% – доходы от собственности и прочие доходы.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
NEG.by
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