От зарплаты до зарплаты: Белстат рассказал о структуре доходов населения
В общем объеме денежных доходов населения оплата труда занимает более 64%, сообщает Национальный статистический комитет.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – июле 2019 г. составили 107,1% к уровню января – июля 2018 г.
В общем объеме денежных доходов:
64,2% составляет оплата труда;
23,4% – трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.);
7,7% – доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход;
4,7% – доходы от собственности и прочие доходы.
Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
08:32 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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