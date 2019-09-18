В Риге введут туристическую пошлину — 1 евро за день

С каждой гостиницы или хостела планируется брать по одному евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.









Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах — например, в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и др. В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.



