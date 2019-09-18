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В Риге введут туристическую пошлину — 1 евро за день

С 2021 года посещающие Ригу туристы будут платить пошлину, которая пойдёт на финансирование развития Риги как туристического города и её популяризации за рубежом. Соответствующий проект в среду, 18 сентября, одобрила Комиссия Рижской думы по Финансовым и административным делам, пишет delfi.lv.

С каждой гостиницы или хостела планируется брать по одному евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.


Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах — например, в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и др. В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.
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