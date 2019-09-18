7 принципиальных отличий в налогах Беларуси и России: нагрузка, «упрощенка», офшоры
Программа экономической интеграции России и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем и единый Налоговый кодекс к 1 апреля 2021 года, пишет «КоммерсантЪ».
Пока непонятно, как придется менять налоговые системы. Office Life собрал главные отличия в налоговом законодательстве двух стран.
По оценке МВФ, налоговая нагрузка в Беларуси — 41,7% к ВВП (с учетом отчислений на социальное страхование), а в России — 33,3%.
В рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 в номинации «Налогообложение» Россия занимает 53-е место, а Беларусь — только 99-е.
Налоговая нагрузка на прибыль в России — 46,3%, в Беларуси — 53,3%.
Время, потраченное на составление отчетности по налогам в Беларуси, — 184 часа, в России — 168 часов.
В России единый социальный налог (максимальная ставка — 30%) входит в налоговую систему, в Беларуси отчисления в ФСЗН (35%) формально обособлены и
Налоговым кодексом не регулируются.
В России 5 специальных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД, раздел продукции, единый сельхозналог и патент) и 1 экспериментальный — для самозанятых. Плюс «территории опережающего социально-экономического развития», а также специальные административные районы (острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области). В Беларуси только в Налоговом кодексе числится 9 (!) особых режимов. А если добавить самозанятых, ПВТ, парк «Великий камень», Оршанский район, налогообложение для сельской местности и малых городов — то все 15. К тому же в Беларуси правила их существования регламентируются не Налоговым кодексом, а указами и декретами президента.
Для применения «упрощенки» в России нужно, чтобы среднесписочная численность работников не превышала 100 человек, остаточная стоимость амортизируемых основных средств — 150 млн рублей, а доходы за 9 месяцев — 112,5 млн. Белорусские предприниматели мечтают о повышении лимита выручки, но не в восторге от ставок (6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами).
19:00 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».