Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

7 принципиальных отличий в налогах Беларуси и России: нагрузка, «упрощенка», офшоры

Программа экономической интеграции России и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем и единый Налоговый кодекс к 1 апреля 2021 года, пишет «КоммерсантЪ».

Пока непонятно, как придется менять налоговые системы. Office Life собрал главные отличия в налоговом законодательстве двух стран.

По оценке МВФ, налоговая нагрузка в Беларуси — 41,7% к ВВП (с учетом отчислений на социальное страхование), а в России — 33,3%.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 в номинации «Налогообложение» Россия занимает 53-е место, а Беларусь — только 99-е.

Налоговая нагрузка на прибыль в России — 46,3%, в Беларуси — 53,3%.

Время, потраченное на составление отчетности по налогам в Беларуси, — 184 часа, в России — 168 часов.

В России единый социальный налог (максимальная ставка — 30%) входит в налоговую систему, в Беларуси отчисления в ФСЗН (35%) формально обособлены и 

Налоговым кодексом не регулируются.

В России 5 специальных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД, раздел продукции, единый сельхозналог и патент) и 1 экспериментальный — для самозанятых. Плюс «территории опережающего социально-экономического развития», а также специальные административные районы (острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области). В Беларуси только в Налоговом кодексе числится 9 (!) особых режимов. А если добавить самозанятых, ПВТ, парк «Великий камень», Оршанский район, налогообложение для сельской местности и малых городов — то все 15. К тому же в Беларуси правила их существования регламентируются не Налоговым кодексом, а указами и декретами президента.


Для применения «упрощенки» в России нужно, чтобы среднесписочная численность работников не превышала 100 человек, остаточная стоимость амортизируемых основных средств — 150 млн рублей, а доходы за 9 месяцев — 112,5 млн. Белорусские предприниматели мечтают о повышении лимита выручки, но не в восторге от ставок (6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами).
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru