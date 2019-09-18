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Предпусковые операции начаты на первом блоке БелАЭС

На первом блоке строящейся БелАЭС начаты предпусковые операции, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Мы находимся в активной стадии пусконаладочных работ, практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции уже задействован в режиме, который является рабочим для уже действующей станции. Также провели гидроиспытания оборудования первого и второго контуров", - сказал Михадюк, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, на втором блоке "активно монтируется основное технологическое оборудование".

"Мы также готовимся к этапу подачи напряжения (с БелАЭС – Прим.) на собственные нужды , чтобы можно было проводить индивидуальное опробование смонтированного оборудования", - сообщил замминистра.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
Интерфакс
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