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Беларуси нужно 1,4 млрд иностранных инвестиций. Где их взять?

В Минске 17-20 сентября проходит Белорусский промышленно-инвестиционный форум. Для него Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) подготовило атлас инвестиционных проектов, куда вошло около 50 проектов с общей потребностью в инвестициях порядка 1,4 млрд долларов.

Беларуси нужно 1,4 млрд иностранных инвестиций. Где их взять?
Как рассказал представитель НАИП Артём Шкрыль, проекты относятся к машиностроению, металлообработке, приборостроению, текстильной и пищевой промышленности, химии и нефтехимии, сообщает газета “Белорусы и рынок”.

Но где Беларусь возьмёт столько инвестиций и как вообще у нас обстоит дело с прямыми иностранными инвестициями? Об этом изданию рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

По словам эксперта, на протяжении многих лет не менее 80% в притоке ПИИ (за исключением крупных сделок, например, по продаже “Белтрансгаза” или “Велкома”) составляют реинвестированные доходы: работающие в Беларуси зарубежные фирмы реинвестируют прибыль, полученную в нашей стране. “Иными словами, значительная часть из того, что отражено в статистике как ПИИ в Беларусь, де-факто не покидает пределов нашей страны и не является новым капиталом, привлечённым извне”, — отметил Дмитрий Крук.


По его словам, часть средств, которая действительно инвестируется из-за рубежа, настолько мала, что зачастую её можно почти напрямую связать с конкретными проектами и инвестициями, о которых сообщается в СМИ. А привлечённые в Беларусь ПИИ коррелируют с инвестициями в основной капитал.

По данным Министерства экономики, Беларусь привлекла в 2018 году 11 миллиардов долларов иностранных инвестиций, из которых инвестиции на чистой основе – 1,6 млрд долларов. 
Еврорадио
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