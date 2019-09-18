Лукашенко повысил размер семейного капитала
Александр Лукашенко увеличил размер семейного капитала до 22,5 тысячи рублей, соответствующий указ он подписал в среду.
Указ №345 "О семейном капитале" президент подписал в среду.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, указом продлевается срок действия программы семейного капитала с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей.
"Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, с базовым размером на 1 января 2020 года 22,5 тысячи рублей. При этом для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен", - рассказали в пресс-службе президента.
Согласно указу, правом на назначение семейного капитала имеют белорусы при рождении (усыновлении или удочерении) третьего и последующего ребенка, если с учетом нового малыша в семье не менее трех детей до 18 лет.
17:28 18/09/2019
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