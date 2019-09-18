Крепкий государственник. Задержанному главе "Белфармпрома" нашли замену
Новым генеральным директором управляющей компании холдинга «Белфармпром» назначен Сергей Казакевич. Об этом сообщает «Медицинский вестник».
Предыдущего руководителя Валерия Шевчука задержали в марте этого года. Его подозревали в получении взятки.
Представляя нового руководителя, министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что Сергей Казакевич — «государственник» с большим опытом управления и экономическим образованием, он человек извне, сможет свежим взглядом посмотреть на все структуры, связи и схемы.
— Надеюсь, что сложный период у холдинга закончился. Сейчас начнется интересный период. Потенциал у «Белфармпрома» большой, — сказал Владимир Караник, обращаясь к коллективу. — Только от вас зависит, будет ли холдинг чем-то формальным либо станет действительно мощной силой, которая, во-первых, обеспечит сферу здравоохранения качественными недорогими средствами и, во-вторых, начнет продвигать наши интересы на внешних рынках. Потому что сейчас вы как экипаж подводной лодки: либо всплывете, либо нет.
Глава ведомства акцентировал внимание на том, что сегодня перед холдингом стоят большие задачи, а значит, работать придется много. Отрасль ждут серьезные изменения.
— Основная задача фармацевтической промышленности — выпускать то, что нужно практическому здравоохранению, а не заставлять покупать то, что у вас получилось, — подчеркнул министр.
Новый глава «Белфармпрома» обратил внимание, что времени для раскачивания у коллектива нет. И сообщил, что до конца сентября каждая структурная организация холдинга отчитается о выполнении планов.
Казакевич родился в 1978 году в деревне Метявичи Солигорского района. В 1998-м окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2011-м — Академию управления при президенте.
В Белорусском государственном концерне по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции работал в 2000–2011 годах. Был начальником управления и помощником председателя. Затем 8 лет проработал в Совете Республики, где являлся помощником зампреда и начальником управления организационной и идеологической работы.
Летом 2017 года Александр Лукашенко подписал указ о ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава. Вскоре вместо него был создан холдинг «Белфармпром». Основу нового предприятия составили сотрудники ликвидированного департамента. В хозяйственное ведение «Белфармпрому» передали госпакеты акций крупнейших фармпредприятий страны. Перед новым холдингом поставили задачу по увеличению доли белорусских лекарств на внутреннем рынке до 55%. А к 2022 году надо половину препаратов, производимых в Беларуси, поставлять на экспорт.
17:04 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».