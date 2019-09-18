В скачках курса доллара виноват Евразийский банк развития?

Пока Национальный банк не объяснил, что происходит на рынке РБ, поэтому приходится рассматривать возможные варианты объяснения происходящих событий. Одной из возможных причин является смена валютной политики Нацбанка в целях ослабления рубля для поддержки белорусского экспорта в развивающиеся страны без учета России (см. «Курс рубля рухнул почти на 4%. Что это было?»). Однако на прошедшей неделе рубль снова подорожал, почти компенсировав эти потери, что заставляет искать и другие причины скачков курса на бирже. Возможно, наблюдаемые процессы – дело рук не Нацбанка, а Евразийского банка развития, к которому, похоже, перешли полномочия по регулированию курса рубля.





Маркет-меркер регулирует курс





До 2 сентября маркет-мейкером на валютном рынке РБ был Банк Дабрабыт, который принадлежит Нацбанку. Они совместными усилиями и сглаживали колебания курса белорусского рубля.





Маркет-мейкер на валютном рынке – это компания, которая принимает на себя некоторые обязательства по регулированию рынка, то есть по поддержанию ликвидности рынка – гарантированного спроса и предложения валюты по определенным ценам. Он гарантирует определенную стабильность курсов, сглаживая их скачки, которые возникают вследствие несоответствия спроса и предложения валюты в определенные моменты времени. Крупнейшим маркет-мейкером на мировом валютном рынке является, по данным агентства Reuters, Deutsche Bank.

В Беларуси со 2 сентября маркет-мейкером по белорусскому рублю на БВФБ стал иностранный банк – Евразийский банк развития. Это само по себе несколько странно. Впрочем, по своему статусу ЕАБР является международной финансовой организацией и Беларусь имеет небольшой пакет его акций, которые, в основном, принадлежат России. То есть, без особого преувеличения Евразийский банк развития можно считать государственным российским банком, работающим в странах ЕврАзЭС.





Поэтому было бы естественным ожидать, что подобный маркет-мейкер будет стремиться привязать курс белорусского рубля к российскому. Если обратиться к валютным торгам на прошедшей неделе, то можно сделать вывод, что в некотором приближении это и происходит. По итогам недели курс российского рубля по отношению к белорусскому снизился всего на 0,3%, в то время как курсы евро и доллара потеряли более процента. Правда, на текущей неделе (в понедельник-вторник 16-17 сентября) картина изменилась – стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля стабилизировалась. То есть, не исключено, что наблюдаемые колебания курса рубля являются просто следствием притирания нового маркет-мейкера к белорусскому валютному рынку и наоборот.



