



Он подчеркнул, что в минувшем году этот показатель составлял 130 млн евро.





Первый замминистра обратил внимание на важность развития белорусско-шведского экономического сотрудничества.





В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик сообщил, что в настоящее время количество белорусских поставщиков для IKEA увеличилось до 12. Он обратил внимание, что этот рост свидетельствует о высоких стандартах работы предприятий из Беларуси. Из 12 поставщиков 4 являются государственными, 8 - частными (в том числе с зарубежными инвестициями).





Дипломат подчеркнул, что белорусско-шведское сотрудничество в целом развивается очень динамично. "Благодаря IKEA Швеция вошла в десятку стран, куда больше всего поставляется белорусской мебели", - заметил Дмитрий Мирончик.





В бизнес-встрече участвуют около 100 человек, в том числе представляющие белорусские предприятия мебельной, деревообрабатывающей и легкой промышленности. Подобная встреча проводилась в Беларуси в декабре минувшего года, что, по мнению посла, способствовало увеличению интереса к сотрудничеству с IKEA.









Дмитрий Мирончик обратил внимание, что в числе белорусских поставок для IKEA не только мебель, но и другие товары. В частности, это настенные часы, которые выпускает одна из небольших компаний.





Что касается возможности открытия в Беларуси магазина IKEA, то Дмитрий Мирончик подчеркнул, что этот вопрос обсуждается, но такое решение может принять только сама компания.