В Беларуси начата работа по подготовке единого с РФ Налогового кодекса Союзного государства
Министерство финансов Беларуси примет участие в подготовке предложений по созданию проекта единого с Россией Налогового кодекса Союзного государства, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ведомства.
"В рамках поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных ведомств и представителей бизнеса по подготовке предложений в рамках обсуждения единого Налогового кодекса Союзного государства", - сказал представитель пресс-службы. Еще вчера эксперты, имеющие отношение к наработкам по изменению налогового законодательства, ни о чем подобном не знали.
Ранее сообщалось, что по данным газеты "Коммерсантъ" парафированный в начале сентября премьер-министрами Беларуси и России проект программы экономической интеграции двух стран предусматривает введение с 1 апреля 2021 года единого Налогового кодекса и Гражданского кодекса на уровне Союзного государства.
Также проект программы предусматривает введение общего внешнеторгового режима, а также переход к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.
По данным издания, программа интеграции рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
14:32 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».