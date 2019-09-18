"В рамках поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных ведомств и представителей бизнеса по подготовке предложений в рамках обсуждения единого Налогового кодекса Союзного государства", - сказал представитель пресс-службы. Еще вчера эксперты, имеющие отношение к наработкам по изменению налогового законодательства, ни о чем подобном не знали.





Ранее сообщалось, что по данным газеты "Коммерсантъ" парафированный в начале сентября премьер-министрами Беларуси и России проект программы экономической интеграции двух стран предусматривает введение с 1 апреля 2021 года единого Налогового кодекса и Гражданского кодекса на уровне Союзного государства.









Также проект программы предусматривает введение общего внешнеторгового режима, а также переход к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.





По данным издания, программа интеграции рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.



