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В Беларуси начата работа по подготовке единого с РФ Налогового кодекса Союзного государства

Министерство финансов Беларуси примет участие в подготовке предложений по созданию проекта единого с Россией Налогового кодекса Союзного государства, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ведомства.

"В рамках поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных ведомств и представителей бизнеса по подготовке предложений в рамках обсуждения единого Налогового кодекса Союзного государства", - сказал представитель пресс-службы. Еще вчера эксперты, имеющие отношение к наработкам по изменению налогового законодательства, ни о чем подобном не знали.

Ранее сообщалось, что по данным газеты "Коммерсантъ" парафированный в начале сентября премьер-министрами Беларуси и России проект программы экономической интеграции двух стран предусматривает введение с 1 апреля 2021 года единого Налогового кодекса и Гражданского кодекса на уровне Союзного государства.


Также проект программы предусматривает введение общего внешнеторгового режима, а также переход к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.

По данным издания, программа интеграции рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
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