"Еду в Магадан!" Колыма бьет рекорды по добыче золота - 30 тонн за 8 месяцев
Старатели и горняки Магаданской области на 1 сентября добыли больше 30 тонн золота, опередив прошлогодние показатели для этого времени на 5,7 тонн драгоценного металла.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Поясняется, что в 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающие предприятия области добыли 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.
12:27 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».