Областные бюджеты получат кредиты под 3%, чтобы достроить молочные фермы. Деньги на это найдены за счёт остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года.





Брестская область получит до 8,1 млн рублей, Витебская – до 12,5 млн, Гродненская – до 5226 тысяч, Минская – до 6748,6 тысячи, Могилёвская – до 10493,2 тысячи рублей. На эти деньги планируется провести работы на более чем 50 объектах, относящихся к 18 перерабатывающим организациям. Об этом говорится в указе главы Беларуси №342 от 16 сентября 2019 года.







