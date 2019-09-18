После скандала: Грядет реконструкция молочных ферм. Кредиты областные бюджеты получат
Александр Лукашенко распорядился прокредитовать областные бюджеты на 43 млн рублей, чтобы завершить строительство и реконструкцию молочных ферм.
фото: Еврорадио
Областные бюджеты получат кредиты под 3%, чтобы достроить молочные фермы. Деньги на это найдены за счёт остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года.
Брестская область получит до 8,1 млн рублей, Витебская – до 12,5 млн, Гродненская – до 5226 тысяч, Минская – до 6748,6 тысячи, Могилёвская – до 10493,2 тысячи рублей. На эти деньги планируется провести работы на более чем 50 объектах, относящихся к 18 перерабатывающим организациям. Об этом говорится в указе главы Беларуси №342 от 16 сентября 2019 года.
Бюджетные займы выдаются под ставку в 3% процентов годовых на срок от трёх до пяти лет. Уплата процентов по ним начнётся с I квартала 2020 года, а процентов, начисленных за 2019 год, – в течение 2020 года ежеквартально равными долями начиная с 1 января 2020 года. Возврат бюджетных кредитов производится равными долями ежеквартально, начиная с I квартала 2021 года, не позднее последнего рабочего дня третьего месяца каждого квартала, пишет euroradio.fm
11:23 18/09/2019
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