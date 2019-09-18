«Что могло привести к росту уровня безработицы в Литве?» — задался вопросом Жигимантас Маурицас и представил несколько ответов на свой вопрос.





«В первую очередь взоры обращены на увеличившийся поток дешевой рабочей силы из третьих стран (в первую очередь Украины и Беларуси), который, вероятно, вытесняет местных жителей с рынка. Еще рано делать такие далеко идущие выводы, но несколько аргументов подтверждают это предположение, — отмечает экономист. — Во-первых, уровень безработицы растет, несмотря на рост числа занятых людей (т.е. количество рабочих мест не сокращается). Во-вторых, во втором квартале 2019 года уровень безработицы больше всего вырос среди живущих в городах мужчин (+0,7%) — именно там, куда приезжают иммигранты (большая часть иммигрантов — 85% — это мужчины). Уровень безработицы среди женщин вырос всего на 0,1%, а среди живущих в сельской местности мужчин уровень безработицы сократился на 0,5%. В-третьих, во втором квартале 2019 года рост зарплат в строительном секторе составил всего 3,4% и был намного ниже среднего роста по стране — 7,9%. Поэтому, вероятно, из-за рабочих мигрантов давление в этой сфере уменьшилось и рост зарплат в этом секторе снизился», — написал экономист.





Жигимантас Маурицас убежден, что рост уровня безработицы приведет к дальнейшему увеличению разобщения и росту неравенства, а поток дешевой рабочей силы снизит желание инвестировать в создание местного человеческого капитала.





«Беспокойство вызывает и то, что, несмотря на быстрый рост ВВП, уровень безработицы в Литве остается выше среднего в ЕС и выше, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Если рост экономики замедлится (что и прогнозируют), то уровень безработицы в Литве сможет достичь двузначного числа, а это снова заставит людей эмигрировать, увеличит неравенство доходов и фискальное бремя», — отмечает экономист.





По его словам, в Литве расходы на труд все еще самые низкие в еврозоне (и третьи с конца во всем ЕС — после Болгарии и Румынии), поэтому последовательный рост зарплат необходим, чтобы остановить эмиграцию.





— Иммиграция (особенно если речь идет о высококвалифицированных работниках) из третьих стран необходима и неизбежна (если иметь в виду открытость нашей экономики и демографические вызовы), однако она не должна вытеснять местных жителей с рынка труда. Кроме того, ряд исследований показал, что иммиграция дешевой рабочей силы невыгодна для ориентированных на внутренний рынок и создающих небольшой ВВП секторов (например, строительство и торговля), — написал экономист.





Напомним, Польша и Литва входят в топ-3 стран, в которые белорусы, по официальной статистике, чаще всего отправляются на заработки.





В Литве существует список дефицитных профессий, по которым иностранцам с 2017 года можно трудоустраиваться без специальных разрешений. К примеру, в этом перечне на второе полугодие 2019 года значатся в том числе водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, бетонщик, электрик, швеи.





Белорусы, которые отправляются на заработки в Литву, нередко устраиваются именно по дефицитным профессиям. Этим объясняется то, что последние два года сокращается число выданных нашим соотечественникам разрешений на трудоустройство в соседней стране. Так, в 2018 году служба занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литвы выдала 725 разрешений на работу для белорусов. Для сравнения: в 2017 году — 1198 разрешений, а в 2016 году — 6483.









Однако в этом году тенденция изменилась: начало расти число выданных для белорусов разрешений на работу. Так, с января по июнь нынешнего года Служба занятости Литвы выдала 835 разрешений на работу гражданам Беларуси.





— По профессии большинство из них водители международных пассажирских транспортных средств, повара, монтажники технологических трубопроводов и оборудования, столяры, бетонщики, укладчики кирпича, водители электропогрузчиков, монтажники металлоконструкций, укладчики кровли, — сообщили FINANCE.TUT.BY в Службе занятости Литвы.





Для сравнения: в первом полугодии 2018 года белорусам было выдано в 2,5 раза меньше разрешений на работу в Литве — 333.





По данным белорусской стороны, в Литве в первом полугодии 2019 года трудоустроились 637 наших соотечественников. При этом в Литве востребованы белорусские рабочие. В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.