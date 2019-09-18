МАРТ обязал магазины продавать пакеты и посуду из бумаги

В соответствии с ним в перечни включены мешки (пакеты) из бумаги, а также одноразовая посуда, столовые приборы из бумаги. Магазины должны будут иметь в своем ассортименте от одного до четырех наименований данных товаров, в зависимости от размера торгового объекта.





Одновременно МАРТ снизил требование по ассортименту полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды. Теперь в ассортиментные перечни магазинов должны включаться 1-3 наименования таких товаров, ранее — до шести.









В Беларуси предпринимаются меры для сокращения использования пластиковой упаковки и одноразовой посуды. Ее намерена заменять стеклянной и бумажной.