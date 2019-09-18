Еще есть вакансии: БелАЭС завершит набор персонала в первом квартале 2020 года
БелАЭС практически завершит набор персонала в первом квартале 2020 года. Об этом на встрече с делегацией Еврокомисси заявил сегодня замминистра энергетики Михаил Михадюк.
Он пояснил, что первый энергоблок полностью укомплектован персоналом по штатному расписанию. Для работы на втором энергоблоке уже подобраны сотрудники на ключевые должности.
«У нас есть программа набора по тем специальностям, которые не требуют длительной подготовки, и в первом квартале 2020 года мы практически завершим набор персонала на станцию», — цитирует Михадюка БелТА.
По его словам, персонал проходит подготовку на полномасштабном тренажере. Замминистра также проинформировал представителей Еврокомиссии о результатах миссии МАГАТЭ pre-OSART. Сейчас идет подготовка плана по выполнению их рекомендации.
07:59 18/09/2019
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