Он пояснил, что первый энергоблок полностью укомплектован персоналом по штатному расписанию. Для работы на втором энергоблоке уже подобраны сотрудники на ключевые должности.





«У нас есть программа набора по тем специальностям, которые не требуют длительной подготовки, и в первом квартале 2020 года мы практически завершим набор персонала на станцию», — цитирует Михадюка БелТА.





По его словам, персонал проходит подготовку на полномасштабном тренажере. Замминистра также проинформировал представителей Еврокомиссии о результатах миссии МАГАТЭ pre-OSART. Сейчас идет подготовка плана по выполнению их рекомендации.