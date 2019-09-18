Минпром хочет отдать колхозы и социальные объекты
Предприятия Минпрома хотели бы избавиться от непрофильных активов. Об этом рассказал замминистра промышленности Сергей Гунько, передает TUT.by.
По его словам, на балансе предприятий системы Минпрома числится 40 оздоровительных лагерей, 8 детсадов, 169 жилых домов, 115 общежитий, 49 физкультурно-оздоровительных комплексов, 27 домов культуры и 29 колхозов.
Сергей Гунько отметил, что местные органы не заинтересованы принимать социальные объекты в коммунальную собственность в таком объеме из-за дефицита бюджета. Минпром готов избавиться от 80% социальных объектов.
Сергей Гунько считает, что каждый должен заниматься своим делом.
«Минпром должен заниматься стратегическим развитием промышленных предприятий, Министерство сельского хозяйства — стратегическим развитием колхозов, а не перебрасывать их промышленным предприятиям», — цитирует его портал.
Надо отметить, что слова заместителя министра промышленности идут вразрез с пожеланиями, которые высказывал президент весной этого года. Посещая Логойский район и подшефное хозяйство МТЗ, Александр Лукашенко заинтересовался эффективностью сельхозорганизаций, переданных промышленным предприятиям, и предложил нагрузить их сильнее.
«Хочу посмотреть, как эти подшефные, говоря по старинке, хозяйства работают. Думаю, надо кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами. Допустим, МТЗ или «Белоруснефть», — сказал тогда президент.
07:55 18/09/2019
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