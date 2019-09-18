Минпром хочет отдать колхозы и социальные объекты





По его словам, на балансе предприятий системы Минпрома числится 40 оздоровительных лагерей, 8 детсадов, 169 жилых домов, 115 общежитий, 49 физкультурно-оздоровительных комплексов, 27 домов культуры и 29 колхозов.





Сергей Гунько отметил, что местные органы не заинтересованы принимать социальные объекты в коммунальную собственность в таком объеме из-за дефицита бюджета. Минпром готов избавиться от 80% социальных объектов.





Сергей Гунько считает, что каждый должен заниматься своим делом.





«Минпром должен заниматься стратегическим развитием промышленных предприятий, Министерство сельского хозяйства — стратегическим развитием колхозов, а не перебрасывать их промышленным предприятиям», — цитирует его портал.









Надо отметить, что слова заместителя министра промышленности идут вразрез с пожеланиями, которые высказывал президент весной этого года. Посещая Логойский район и подшефное хозяйство МТЗ, Александр Лукашенко заинтересовался эффективностью сельхозорганизаций, переданных промышленным предприятиям, и предложил нагрузить их сильнее.





«Хочу посмотреть, как эти подшефные, говоря по старинке, хозяйства работают. Думаю, надо кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами. Допустим, МТЗ или «Белоруснефть», — сказал тогда президент.