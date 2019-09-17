Павел Утюпин: Беларусская промышленность экспортирует 65% продукции
Промышленность Беларуси продает за рубежом 65% продукции. Такую цифру назвал сегодня министр промышленности нашей страны Павел Утюпин на дискуссии «Инвестирование в будущее» на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме.
«Свыше 65% продукции мы продаем на экспорт более чем в 120 стран», — заявил он, передает БелТА.
Фото: unsplash.com
Павел Утюпин также назвал генераторов инноваций в промышленности. Ими являются, по его словам, научно-технические центры МАЗа, БелАЗа, «Амкодора», «Интеграла», МТЗ, «Гомсельмаша». Отечественные предприятия ускоряют разработку новых образцов продукции под требования покупателей.
По данным Белстата, в январе-августе промышленное производство увеличилось всего на 0,7% до 74,78 млрд рублей. В августе его прирост составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — производство выросло до 9,64 млрд рублей. При этом растут складские запасы. Они больше прошлогодних на 770 млн рублей и составили на 1 сентября 4,76 млрд, что достигает уже 61,9% от среднемесячного выпуска.
21:19 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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