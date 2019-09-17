Литва и Польша хотят снизить энергозависимость Беларуси от РФ
Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь Беларуси снизить энергетическую зависимость от России, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис во вторник.
Он сказал, что обсуждал этот вопрос с находящимся с визитом в Вильнюсе премьером Польши Матеушем Моравецким.
"Мы обсуждали, как можно снизить энергетическую зависимость Беларуси от России, и обсуждались определенные решения и проекты", - завил на совместной пресс-конференции премьеров Сквернялис.
Он не назвал конкретных проектов, однако упомянул, что рассматривались вопросы диверсификации энергетических источников при использовании литовской инфраструктуры.
"Возможно, я бы не детализировал, но с премьером также обсуждалось, как диверсифицировать, использовать литовскую инфраструктуру и литовские компании, работающие в Литве, и точно продолжим работу над этим вопросом", - сказал Сквернялис.
Ране президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна должна начать импорт нефти через Польшу и Балтийские страны, если с Россией не удастся договориться о налогах.
Литовский политолог Лауринас Йонавичюс считает, что Литва может стать альтернативным путем для нефти в Беларусь.
"У Klaipedos nafta достаточно мощностей, чтобы принимать нефть и даже складировать ее. Лукашенко много раз публично заявлял о поиске возможностей импорта в качестве альтернативы российской нефти. Если все это сложить, то технически возможно, что Литва станет альтернативным путем нефти в Беларусь", - сказал BNS Йонавичюс.
"Это может стать актуальным, поскольку Беларусь и Россия не могут договориться об условиях поставки нефти - Минск хочет получить преференциальные цены, а Москва проводит "налоговый маневр", последствием которого для Беларуси будет отсутствие преференций. Поскольку Кремль все больше давит на Минск в вопросе "углубления интеграции Союзного государства", альтернативный источник нефти может стать определенной точкой опоры для Лукашенко, чтобы полностью не поддаваться давлению Москвы", - сказал политолог.
По его словам, Беларусь уже ведет переговоры об альтернативных источниках нефти с США, Азербайджаном и Казахстаном.
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