«Иск пока поступил только, он сейчас находится на рассмотрении у судьи. Кроме как о том, что он о защите деловой репутации, подробностей мы пока сообщить не можем», — завили журналистам в суде.





В качестве обоснования для санкций минфин США «ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад», пояснил представитель Дерипаски: «Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности».





Весной этого года Дерипаска уже подавал в суд в Вашингтоне — на минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен потребовал снять введенные против него в 2018 году санкции. В тексте документа он называет себя «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Власти США игнорируют в случае с ним презумпцию невиновности, считает бизнесмен.









Минфин США публиковал материалы изданий, которые изучал перед тем, как ввести санкции против миллиардера. Среди них были The Times, The Telegraph и The Nation.





Дерипаска уже судился по поводу санкций с журналистами. В частности, он пытался оспорить публикацию AP, о своем сотрудничестве с политтехнологом и бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, за что в 2006–2009 годы заплатил около $40 млн через цепочку офшоров. В суде Дерипаска проиграл. СМИ также писали, что в 2016 году Манафорт предложил Дерипаске частные брифинги о ходе избирательной кампании в США. Получил ли Дерипаска это предложение, неизвестно. Сам олигарх это отрицает.





Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля 2018 года. Акции крупнейшей из них, Rusal, на Гонконгской бирже в считанные дни подешевели вдвое. Санкции поставили под угрозу весь международный бизнес Rusal и исполнение его контрактов с европейскими покупателями, и до декабря прошлого года компания продолжала работу на экспорт по временным разрешениям OFAC.





В начале года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», но не с самого миллиардера. Для этого ему пришлось отказаться от контроля в бизнесе.