Дерипаска подал в кубанский суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Российский олигарх Олег Дерипаска подал в Краснодарский краевой арбитражный суд иск о защите деловой репутации сразу к двум британским и одному американскому изданию — The Times, The Telegraph и The Nation, пишет «Интерфакс». Подробности дела пока не разглашаются. Слушания по пока не назначены.
«Иск пока поступил только, он сейчас находится на рассмотрении у судьи. Кроме как о том, что он о защите деловой репутации, подробностей мы пока сообщить не можем», — завили журналистам в суде.
В качестве обоснования для санкций минфин США «ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад», пояснил представитель Дерипаски: «Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности».
Весной этого года Дерипаска уже подавал в суд в Вашингтоне — на минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен потребовал снять введенные против него в 2018 году санкции. В тексте документа он называет себя «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Власти США игнорируют в случае с ним презумпцию невиновности, считает бизнесмен.
Минфин США публиковал материалы изданий, которые изучал перед тем, как ввести санкции против миллиардера. Среди них были The Times, The Telegraph и The Nation.
Дерипаска уже судился по поводу санкций с журналистами. В частности, он пытался оспорить публикацию AP, о своем сотрудничестве с политтехнологом и бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, за что в 2006–2009 годы заплатил около $40 млн через цепочку офшоров. В суде Дерипаска проиграл. СМИ также писали, что в 2016 году Манафорт предложил Дерипаске частные брифинги о ходе избирательной кампании в США. Получил ли Дерипаска это предложение, неизвестно. Сам олигарх это отрицает.
Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели 6 апреля 2018 года. Акции крупнейшей из них, Rusal, на Гонконгской бирже в считанные дни подешевели вдвое. Санкции поставили под угрозу весь международный бизнес Rusal и исполнение его контрактов с европейскими покупателями, и до декабря прошлого года компания продолжала работу на экспорт по временным разрешениям OFAC.
В начале года минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», но не с самого миллиардера. Для этого ему пришлось отказаться от контроля в бизнесе.
Анна Коваленко, The Bell
16:56 17/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».