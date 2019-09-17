Беларусь-Россия: получится ли дружба налогов

Кто выигрывает от единых налогов: Беларусь или Россия? И зачем сдвигать эту «глыбу»?





По оценке МВФ, налоговая нагрузка в Беларуси — 41,7% к ВВП (с учетом отчислений на социальное страхование), а в России — 33,3%.





В рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 в номинации «Налогообложение» Россия занимает 53-е место, а Беларусь — только 99-е.





Налоговая нагрузка на прибыль в России — 46,3%, в Беларуси — 53,3%.





Время, потраченное на составление отчетности по налогам в Беларуси, — 184 часа, в России — 168 часов.





В России единый социальный налог (максимальная ставка — 30%) входит в налоговую систему, в Беларуси отчисления в ФСЗН (35%) формально обособлены и Налоговым кодексом не регулируются.









В России 5 специальных режимов налогообложения (УСН, ЕНВД, раздел продукции, единый сельхозналог и патент) и 1 экспериментальный — для самозанятых. Плюс «территории опережающего социально-экономического развития», а также специальные административные районы (острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области). В Беларуси только в Налоговом кодексе числится 9 (!) особых режимов. А если добавить самозанятых, ПВТ, парк «Великий камень», Оршанский район, налогообложение для сельской местности и малых городов — то все 15. К тому же в Беларуси правила их существования регламентируются не Налоговым кодексом, а указами и декретами президента.





Для применения «упрощенки» в России нужно, чтобы среднесписочная численность работников не превышала 100 человек, остаточная стоимость амортизируемых основных средств — 150 млн рублей, а доходы за 9 месяцев — 112,5 млн. Белорусские предприниматели мечтают о повышении лимита выручки, но не в восторге от ставок (6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами).